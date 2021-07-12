За время пандемии в мире увеличилось количество голодающих — ООН

В 2020 году проблема голода в мире достигла более крупных масштабов. Причиной этого, скорее всего, является пандемия коронавируса.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 12 июля.

— В 2020 году произошло резкое обострение проблемы голода в мире… Основной причиной этого, вероятно, является пандемия Covid-19, — сообщается на сайте организации.

Согласно докладу, в минувшем году около 811 млн человек страдали от недоедания. Годом ранее от недоедания страдали около 644 млн человек.

— Такие цифры говорят о том, что потребуются огромные усилия для того, чтобы мир выполнил обязательство положить конец голоду к 2030 году, — говорится в докладе.

По данным организации, более половины страдающих от недоедания (418 млн) проживают в Азии, а более трети (282 млн) — в Африке. Еще около 60 млн недоедающих приходится на Латинскую Америку и Карибские острова.

Больше всего масштабы голода растут в Африке, где страдающие от недоедания составляют 21% населения, что вдвое выше, чем в любом другом регионе мира.