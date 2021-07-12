У 2020 році проблема голоду у світі досягла більших масштабів. Причиною цього, скоріш за все, є пандемія коронавірусу.

Про це повідомила Продовольча і сільськогосподарська організація ООН 12 липня.

– У 2020 році відбулося різке загострення проблеми голоду у світі… Основною причиною цього, ймовірно, є пандемія Covid-19, – повідомляється на сайті організації.

Згідно з доповіддю, торік близько 811 млн осіб страждали від недоїдання. Роком раніше від недоїдання страждали близько 644 млн осіб.

– Такі цифри говорять про те, що будуть потрібні величезні зусилля для того, щоб світ виконав зобов’язання покласти край голоду до 2030 року, – йдеться в доповіді.

За даними організації, більша частина тих, хто страждають від недоїдання (418 млн), проживають в Азії, а більше третини (282 млн) – в Африці. Ще близько 60 млн людей, що недоїдають доводиться на Латинську Америку і Карибські острови.

Найбільше масштаби голоду ростуть в Африці, де страждають від недоїдання складають 21% населення, що вдвічі вище, ніж в будь-якому іншому регіоні світу.