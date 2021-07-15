Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Может потребоваться операция: президента Бразилии госпитализировали с хронической икотой

Может потребоваться операция: президента Бразилии госпитализировали с хронической икотой

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. 10 дней подряд у него была хроническая икота.

Медики не исключают, что для решения проблемы может потребоваться операция.

Как заявил сам президент Бразилии, причиной хронической икоты могут быть медикаменты, которые ему прописал врач после стоматологической операции.

В офисе президента заверили, что состояние здоровья 66-летнего Жаира Болсонару стабильное.

В одном из своих последних интервью президент Бразилии извинился перед всеми гражданами за свою икоту.

Чаще всего хроническая икота — это проявление непроходимости кишечника. В критических случаях медики удаляют пациенту часть кишечника.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка