Может потребоваться операция: президента Бразилии госпитализировали с хронической икотой

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. 10 дней подряд у него была хроническая икота.

Медики не исключают, что для решения проблемы может потребоваться операция.

Как заявил сам президент Бразилии, причиной хронической икоты могут быть медикаменты, которые ему прописал врач после стоматологической операции.

В офисе президента заверили, что состояние здоровья 66-летнего Жаира Болсонару стабильное.

В одном из своих последних интервью президент Бразилии извинился перед всеми гражданами за свою икоту.

Чаще всего хроническая икота — это проявление непроходимости кишечника. В критических случаях медики удаляют пациенту часть кишечника.