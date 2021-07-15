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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Може знадобитися операція: президента Бразилії госпіталізували з хронічною гикавкою

Може знадобитися операція: президента Бразилії госпіталізували з хронічною гикавкою

Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували. 10 днів поспіль у нього була хронічна гикавка.

Медики не виключають, що для вирішення проблеми може знадобитися операція.

Як заявив сам президент Бразилії, причиною хронічної гикавки можуть бути медикаменти, які йому прописав лікар після стоматологічної операції.

В офісі президента запевнили, що стан здоров’я 66-річного Жаїра Болсонару стабільний.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю президент Бразилії вибачився перед всіма громадянами за свою гикавку.

Найчастіше хронічна гикавка – це прояв непрохідності кишечника. У критичних випадках медики видаляють пацієнту частину кишечника.

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