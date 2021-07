Соглашение США и Германии по Северному потоку-2: почему в Конгрессе против

Конгресс США должен отклонить любые соглашения, которые не защищают трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины. Такой была реакция конгрессмена Марси Каптур на сообщения в СМИ о близости подписания соглашения между США и Германии по газопроводу Северный поток-2.

По ее словам, это соглашение не избавит Россию способности давления на союзников США, поскольку исторически так сложилось — “когда Германия и РФ входят в сговор”, за это приходится платить народам Центральной и Восточной Европы.

— Конгресс уже дважды проголосовал однозначным большинством голосов от обеих партий за санкции против Северного потока-2. Эти санкции являются обязательными, а не выборочными, — подытожила Каптур.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine’s sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l

— Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021