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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Соглашение США и Германии по Северному потоку-2: почему в Конгрессе против

Конгрес США

Конгресс США должен отклонить любые соглашения, которые не защищают трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины. Такой была реакция конгрессмена Марси Каптур на сообщения в СМИ о близости подписания соглашения между США и Германии по газопроводу Северный поток-2.

— Вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе я выступаю против Северного потока-2, — заявила она.

По ее словам, это соглашение не избавит Россию способности давления на союзников США, поскольку исторически так сложилось — “когда Германия и РФ входят в сговор”, за это приходится платить народам Центральной и Восточной Европы.

— Конгресс уже дважды проголосовал однозначным большинством голосов от обеих партий за санкции против Северного потока-2. Эти санкции являются обязательными, а не выборочными, — подытожила Каптур.

 

Агентство Bloomberg сегодня раскрыло детали проекта соглашения между США и Германией по газопроводу Северный поток-2. И там якобы прописано, что Берлин обязуется использовать свои рычаги давления на РФ для продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на срок до 10 лет.

Такими рычагам могут быть и санкции, и ограничения экспорта российских энергоносителей.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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