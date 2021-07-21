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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Угода США та Німеччини щодо Північного потоку-2: чому у Конгресі проти

Конгрес США

Конгрес США має відхилити будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Такою була реакція конгресмена Марсі Каптур на повідомлення у ЗМІ про близькість підписання угоди між США та Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2.

– Разом з нашими союзниками в Центральній і Східній Європі я виступаю проти Північного потоку-2, – заявила вона.

За її словами, ця угода не позбавить Росію здатності тиску на союзників США, оскільки історично так склалося – “коли Німеччина та РФ входять у змову”, за це доводиться платити народам Центральної та Східної Європи.

– Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції проти Північного потоку-2. Ці санкції є обов’язковими, а не вибірковими, – підсумувала Каптур.

 

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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