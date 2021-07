Угода США та Німеччини щодо Північного потоку-2: чому у Конгресі проти

Конгрес США має відхилити будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Такою була реакція конгресмена Марсі Каптур на повідомлення у ЗМІ про близькість підписання угоди між США та Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2.

За її словами, ця угода не позбавить Росію здатності тиску на союзників США, оскільки історично так склалося – “коли Німеччина та РФ входять у змову”, за це доводиться платити народам Центральної та Східної Європи.

– Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції проти Північного потоку-2. Ці санкції є обов’язковими, а не вибірковими, – підсумувала Каптур.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine’s sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l

— Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021