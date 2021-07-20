Беларусь вводит запрет на вывоз из страны гречки и пшеничной муки.

Об этом свидетельствует постановление Совета министров №412 о введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров.

Согласно документу, временный запрет распространяется на вывоз за пределы Республики Беларусь муки из пшеницы, спельты и крупы грубого помола из гречки, высушенного гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки.

— Независимо от страны происхождения указанных товаров, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь у государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры) ” , — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что на товары, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи запрет не распространяется.

Это также касается товаров, используемых в качестве припасов, которые перемещаются транзитом.

Постановление будет действовать в течение трех месяцев и вступает в силу после официального опубликования.

Источник: Постановление Совмина