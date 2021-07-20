Беларусь вводит запрет на вывоз из страны гречки и пшеничной муки.
Об этом свидетельствует постановление Совета министров №412 о введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров.
Согласно документу, временный запрет распространяется на вывоз за пределы Республики Беларусь муки из пшеницы, спельты и крупы грубого помола из гречки, высушенного гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки.
— Независимо от страны происхождения указанных товаров, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь у государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры) ” , — говорится в тексте постановления.
Отмечается, что на товары, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи запрет не распространяется.
Это также касается товаров, используемых в качестве припасов, которые перемещаются транзитом.
Постановление будет действовать в течение трех месяцев и вступает в силу после официального опубликования.
Источник: Постановление Совмина