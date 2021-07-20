Білорусь запроваджує заборону на вивезення з країни гречки та пшеничного борошна.

Про це свідчить постанова Ради міністрів №412 Про введення тимчасової заборони на вивезення окремих видів товарів.

Згідно з документом, тимчасова заборона розповсюджується на вивезення за межі Республіки Білорусь борошна з пшениці, спельти та крупи грубого помолу з гречки, висушеного гречаного зерна, готових харчових продуктів з гречки.

– Незалежно від країни походження зазначених товарів, за межі митної території ЄАЕС в Республіці Білорусь в держави, які не є державами – членами ЄАЕС, товарів, поміщених під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту (митні процедури) “, – йдеться в тексті постанови.

Зазначається, що на товари, призначені для надання міжнародної гуманітарної допомоги заборона не розповсюджується.

Це також стосується товарів, що використовуються в якості припасів, що переміщуються транзитом.

Постанова діятиме протягом трьох місяців і набирає чинності після офіційної публікації.

Джерело: Постанова Совміну