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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Президент Мексики предложил создать аналог ЕС для стран Латинской Америки

Президент Мексики Обрадор гетти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает создать для стран Латинской Америки аналог Евросоюза.

По его словам, такое сотрудничество поможет Америке справиться с растущим геополитическим влиянием Китая.

— Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Нужно сделать нечто подобное Евросоюзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности, — сказал Обрадор.

Он добавил, что такой союз должен стремиться к тесным отношениям с Соединенными Штатами для укрепления всего континента.

— Другими словами, в наших интересах, чтобы Соединенные Штаты были сильными экономически и не только в военном отношении. Достижение этого баланса, а не гегемонии какой-либо страны — это самое ответственное дело для поддержания мира на благо будущих поколений и человечества, — заявил Обрадор.

По мнению президента Мексики, рост влияния Китая в мире укрепил мнение в Вашингтоне о том, что они должны рассматривать Мексику и Латинскую Америку как союзников, а не как дальних соседей.

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Источник: Excelsior

Фото: Getty Images

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