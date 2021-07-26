Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает создать для стран Латинской Америки аналог Евросоюза.

По его словам, такое сотрудничество поможет Америке справиться с растущим геополитическим влиянием Китая.

— Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Нужно сделать нечто подобное Евросоюзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности, — сказал Обрадор.

Он добавил, что такой союз должен стремиться к тесным отношениям с Соединенными Штатами для укрепления всего континента.

— Другими словами, в наших интересах, чтобы Соединенные Штаты были сильными экономически и не только в военном отношении. Достижение этого баланса, а не гегемонии какой-либо страны — это самое ответственное дело для поддержания мира на благо будущих поколений и человечества, — заявил Обрадор.

По мнению президента Мексики, рост влияния Китая в мире укрепил мнение в Вашингтоне о том, что они должны рассматривать Мексику и Латинскую Америку как союзников, а не как дальних соседей.

Источник: Excelsior