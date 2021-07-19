Геополитический вектор на членство Украины в ЕС и НАТО останется неизменным – он закреплен в Конституции страны. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал недавнее заявление спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что Киев развернется на Восток, если Запад сдаст его интересы.

– Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции – это приобретение членства в ЕС и НАТО, – объяснил дипломат.

По его словам, Запад или Восток – в парадигме украинской внешней политики не стоит, поскольку Украина высоко ценит поддержку США и ЕС в противодействии российской агрессии.

Николенко добавил, что Киев делает много для того, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство, и этот путь неотвратим.

– В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один — национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен, – отметил спикер МИД и добавил, что имменго поэтому президент поставил задачу развивать отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото: МЗС України