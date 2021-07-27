В Великобритании двое 14-летних подростков убили 13-летнего Олли Стивенса из-за его комментариев в соцсетях. Они спланировали убийство с еще одной девочкой.

Убийство произошло в парке в Рединге. Туда парня заманила 14-летняя девочка, которая была в сговоре с ними.

Причиной выяснения отношения стали комментарии, которые подросток оставил в социальных сетях, прежде чем его зарезали до смерти.

Один из мальчиков, имя которого не раскрывают, имел при себе нож, но суд признал виновными в убийстве обоих. Второй сказал на суде, что его друг покраснел и начал дрожать, прежде чем броситься на Олли и дважды ударить его ножом.

Первый подросток обвинил второго во лжи и сказал, что именно он попросил его принести оружие.

Присяжные пришли к выводу, что пара намеревалась убить или нанести очень серьезный вред Олли.

В ходе судебных заседаний и расследования стало известно, что подростки сожалеют о своем поступке. Один из них признался подруге, что это была самая большая ошибка в его жизни.

Двое подростков и их сообщница на данный момент ожидают приговора.

Фото: Metro