В Великобритании двое 14-летних подростков убили 13-летнего Олли Стивенса из-за его комментариев в соцсетях. Они спланировали убийство с еще одной девочкой.
Убийство произошло в парке в Рединге. Туда парня заманила 14-летняя девочка, которая была в сговоре с ними.
Причиной выяснения отношения стали комментарии, которые подросток оставил в социальных сетях, прежде чем его зарезали до смерти.
Один из мальчиков, имя которого не раскрывают, имел при себе нож, но суд признал виновными в убийстве обоих. Второй сказал на суде, что его друг покраснел и начал дрожать, прежде чем броситься на Олли и дважды ударить его ножом.
Первый подросток обвинил второго во лжи и сказал, что именно он попросил его принести оружие.
Присяжные пришли к выводу, что пара намеревалась убить или нанести очень серьезный вред Олли.
В ходе судебных заседаний и расследования стало известно, что подростки сожалеют о своем поступке. Один из них признался подруге, что это была самая большая ошибка в его жизни.
Двое подростков и их сообщница на данный момент ожидают приговора.
Фото: Metro