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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Иран опроверг информацию о захвате украинского самолета

Самолет, літак

Власти Ирана опровергли сообщения о возможном захвате самолета, который эвакуировал украинцев из Афганистана. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Ирана.

Там назвали эту информацию несоответствующей действительности. По словам представителя ведомства Мохаммада Хасана Зибакша, украинский самолет приземлился 23 августа в иранском Мешхеде для дозаправки, а затем сразу же вылетел в Киев и там благополучно приземлился.

Ранее некоторые СМИ, в частности российские, сообщили со ссылкой на информацию МИД Украины, что 17 августа неизвестные якобы захватили украинский самолет, прибывший в Кабул для эвакуации украинцев, и вывезли на нем других пассажиров в Иран.

После этого в МИД Украины опровергли информацию о якобы захваченном самолете. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что все украинские самолеты безопасно вернулись в Украину из Афганистана. По данным ведомства, уже состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.

Также в МИД сообщили, что остаются на связи с гражданами Украины, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывают возможные безопасные пути их эвакуации.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pexels

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