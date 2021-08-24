Іран спростував інформацію про захоплення українського літака

Влада Ірану спростувала повідомлення про можливе захоплення літака, який евакуював українців з Афганістану. Про це повідомили в Управлінні цивільної авіації Ірану.

Там назвали цю інформацію такою, що не відповідає дійсності. За словами представника відомства Мохаммада Хасана Зібакша, український літак приземлився 23 серпня в іранському Мешхеді для дозаправлення, а потім відразу ж вилетів до Києва і там приземлився.

Раніше деякі ЗМІ, зокрема російські, повідомили з посиланням на інформацію МЗС України, що 17 серпня невідомі нібито захопили український літак, який прибув до Кабула для евакуації українців, і вивезли на ньому інших пасажирів в Іран.

Після цього в МЗС України спростували інформацію про нібито захоплений літак. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що всі українські літаки безпечно повернулися в Україну з Афганістану. За даними відомства, вже відбулося три евакуаційних рейси, якими вивезли 256 осіб.

Також в МЗС повідомили, що залишаються на зв’язку з громадянами України, які продовжують перебувати в Афганістані, і опрацьовують можливі безпечні шляхи їх евакуації.