Протесты в Беларуси – рассказ белоруски о бегстве из страны и нынешней ситуации (видео)

Белорусская вокалистка Марина Шукюрова год живет в Киеве. В Украину она сбежала вместе с дочерью и матерью, чтобы спастись от революционного психоза и риска попасть за решетку.

Женщина четко осознавала: если задержится в Беларуси еще на неделю, то потеряет рассудок.

– У меня тонкая психическая организация, и мне все это далось очень нелегко. А если я потеряю рассудок, то моей семье нечего будет есть, не будет денег, потому что я работаю сама на себя, – говорит в комментарии Фактам ICTV Марина Шукюрова.

Дома она была известной певицей и активисткой, которая 10 лет работала с оппозиционными политиками, обучая их правильной работе с голосом.

– У нас были очень эмоциональные уроки. И мне стало очень страшно, когда я поняла, что записи сохранились в Zoom в офисах оппозиционных политиков. У меня на сборы было 24 часа. Я просто купила в интернете три чемодана – себе, матери и дочери – и сказала им, что мы собираемся, – вспоминает она.

Певице удалось купить билеты на самолет, но она очень волновалась, что ее не пустят на борт вместе с родными.

Почему именно Украина?

В то время, как в Беларуси началась революция, Марина Шукюрова четко понимала, что местом ее пристанища станет Киев.

– Раньше я всегда приезжала сюда на концерты, фестивали. И всегда чувствовала разницу между уровнем свободы в Беларуси и в Украине. Как только пересекаешь границу, вы, украинцы, так улыбаетесь свободно и открыто, у вас здесь дух победы, достоинства и воли. Для меня большое счастье оказаться здесь, потому что дома было невозможно жить. В Украине ты можешь заниматься политикой, рисовать карикатуры, говорить что угодно о власти в независимых и государственных медиа и тебя за это не бросят за решетку. Меня поражает то, что в Киеве вы можете подойти, например, к Верховной Раде, и сказать что-то неприятное о президенте, и вам за это ничего не будет, – говорит белоруска.

По ее убеждению, белорусы, которые решили сбежать от режима, выбирают Украину, потому что это недалеко от дома и здесь похожий язык.

– Вы видите, как много общего в белорусском и украинском языке. Мне очень нравится говорить на белорусском, когда со мной говорят на украинском языке, – признается певица.

Кроме того, сюда в основном приезжают те, кто работает онлайн, потому что в Украине довольно сложно трудоустроиться. В Европе это сделать легче, но там нужно знать другие языки.

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В Украине Марина Шукюрова занимается музыкой, обучает людей онлайн.

– Я чувствую себя свободной, мне ничего не угрожает. Я будто дома и искренне благодарна Украине за такой прием. Здесь так много свободы для творческого человека, – отмечает певица.

Ситуация в Беларуси

В Минске, говорит женщина, Александр Лукашенко переписал закон так, что их исторический бело-красно-белый флаг воспринимается как фашистский.

– Вы можете сесть за решетку только потому, что повесили сушиться нижнее белье и носки бело-красно-белого цвета. Такого в Киеве я не замечаю. То, что происходит в Беларуси, – это просто безумие, – признается она.

Остановить полиция может и мать, которая ведет ребенка в школу в бело-красном костюме.

– Белорусы, которые остались в стране, продолжают борьбу, но их все время шатает от Мы победим! к У нас ничего не получается! Там очень тяжело из-за психического давления везде, – объясняет вокалистка.

Похожи ли революции в Украине и Беларуси?

По словам Марины Шукюровой, Украина – это пример того, чего может достичь Беларусь в своей борьбе. Женщина тщательно следила за событиями в Украине, возила соотечественникам, которые жили в палаточном городке на Майдане во время Революции Достоинства, белорусские флаги.

– Мы так хотели, чтобы и в Беларуси произошло что-то подобное, потому что за столько лет мы очень устали. И вы, украинцы, показываете нам такой замечательный пример, – говорит она.

Революции в Украине и Беларуси, замечает Марина Шукюрова, похожи, но и очень разнятся.

– Вы, украинцы, более горячие, и вас физически больше, чем белорусов. Беларусь – страна довольно небольшая. Людей мало. Кроме того, там значительное давление “Российской империи” относительно контента, то есть того, что люди смотрят по телевидению, что читают в газетах. Это очень влияет на менталитет, – отмечает вокалистка.

К тому же, значительную часть политически активных людей во времена правления Лукашенко вытеснили.

– Критическая масса активных, которые остались, – это люди интеллигентные, воспитанные. В целом это противостояние между двумя типами ментальности. Первая – это совковая, заскорузлая, старая, которая совсем не работает в современном мире. А другая – это молодые люди, которые пожили в европейских странах, увидели, что может быть иначе. Поэтому это похоже на разговор интеллигентного человека с гопником. Интеллигентный не может ударить в лицо, потому что ему не позволяет воспитание. Так для меня выглядит белорусская революция. Кто гопник, мы догадываемся, – говорит Марина Шукюрова.

Именно поэтому, утверждает она, белорусы грезят о том, что будут свободными, самостоятельными, независимыми.

В мечтах о светлом будущем активно поддерживают друг друга.