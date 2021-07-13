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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Рада предлагает иностранным айтишникам стать предпринимателями в Украине

Рада предлагает иностранным айтишникам стать предпринимателями в Украине

13 июля депутаты Верховной Рады во время внеочередного заседания 289 голосами приняли за основу законопроект №5270 относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект является экспериментом, который будет действовать до 31 декабря 2022 года.

– Этот проект разработан для представителей ІТ, например, из Беларуси, где очень часто происходят обыски, давление на бизнес, потому они хотят работать в Украине. Мы даем им возможность ввести электронное резидентство, – отметил Ярослав Железняк.

Если закон примут, представители ІТ смогут работать в Украине, платить тут налоги и представлять Украину в международных контрактах.

– Есть страны, которые уже это внедрили. Самый известный пример – Эстония. У них за время работы электронного резидентства зарегистрировалось 70 тыс. предпринимателей. И это ежегодно приносит десятки миллионов средств в государственный бюджет, – подчеркнул нардеп.

Согласно законопроекту, для того, чтобы стать е-резидентом, предприниматель онлайн регистрирует ФЛП с помощью сервиса Дія. Такой ФЛП не может использовать труд наемных лиц и должен выбрать упрощенную систему налогообложения.

Е-резидентство направлено исключительно на представителей ІТ и предусматривает следующие виды деятельности:

  • издание компьютерных игр и программного обеспечения;
  • компьютерное программирование;
  • другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;
  • обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность и тому подобное.

Фото: Depositphotos

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