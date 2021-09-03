Число погибших в результате наводнений, вызванных ураганом Ида, на северо-востоке США увеличилось до 46 человек. В нескольких штатах страны объявили чрезвычайное положение.

Только в штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. По данным местных властей, их число может вырасти, так как многие считаются пропавшими без вести.

Губернатор штата Фил Мерфи заявил, что большинство погибших — это те, кто находился в своих авто, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

— Мы хотим воздержаться от полного изложения информации о человеческих жертвах. Они разбросаны по нескольким округам, в основном, не полностью, но в основном — в центральном Джерси и нескольких на севере, — заявил Мерфи.

Наводнения были вызваны ураганом Ида, который сопровождался проливными дождями. В среду он привел к масштабным наводнениям в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибли не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена.

В нескольких штатах страны объявили чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы.

Ида обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.