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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Вода бьет даже из потолка: метро Нью-Йорка затопило из-за наводнения в городе

метро нью-йорк

В американском Нью-Йорке власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и наводнения. В городе затопило метрополитен.

Улицы также затопило, из-за чего автомобили не ездят, а плывут. Метро топят бурные потоки воды.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал людей не выходить на улицу.

Ливни в Нью-Йорк принес ураган Ида, который ослаб по мере продвижения на северо-восток с урагана до посттропического циклона.

Очевидцы запечатлели на видео удивительные кадры — стена воды у платформы поезда и настолько затопленные вагоны, что пассажирам пришлось стоять на сиденьях.

 

Также из-за наводнений в Нью-Йорке закрыты многие дороги, в том числе на Манхэттене, в Бронксе и Квинсе.

Национальная служба погоды в Нью-Йорке призвала людей держаться подальше от дорог. Поскольку спасатели получают очень много сообщений с просьбой о помощи от автомобилистов, которые оказались в трудном положении из затоплены дороги.

Транспортное управление города объявило, что из-за подтопления временно приостановлена работа большей части метро.

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