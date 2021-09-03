В американском Нью-Йорке власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и наводнения. В городе затопило метрополитен.

Улицы также затопило, из-за чего автомобили не ездят, а плывут. Метро топят бурные потоки воды.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал людей не выходить на улицу.

Ливни в Нью-Йорк принес ураган Ида, который ослаб по мере продвижения на северо-восток с урагана до посттропического циклона.

Очевидцы запечатлели на видео удивительные кадры — стена воды у платформы поезда и настолько затопленные вагоны, что пассажирам пришлось стоять на сиденьях.

Watch: The New York area was under a state of emergency on Thursday after the remnants of Hurricane Ida led to at least 14 deaths and disrupted subway service. Across the city, New Yorkers documented the scene as flood waters overwhelmed buses and subways. https://t.co/spVsdgF0XX pic.twitter.com/r2vg2aDRVg — The New York Times (@nytimes) September 2, 2021

Также из-за наводнений в Нью-Йорке закрыты многие дороги, в том числе на Манхэттене, в Бронксе и Квинсе.

Национальная служба погоды в Нью-Йорке призвала людей держаться подальше от дорог. Поскольку спасатели получают очень много сообщений с просьбой о помощи от автомобилистов, которые оказались в трудном положении из затоплены дороги.

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t — NTD News (@news_ntd) September 2, 2021

Транспортное управление города объявило, что из-за подтопления временно приостановлена работа большей части метро.