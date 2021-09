В американском Нью-Йорке власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и наводнения. В городе затопило метрополитен.

Улицы также затопило, из-за чего автомобили не ездят, а плывут. Метро топят бурные потоки воды.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал людей не выходить на улицу.

Ливни в Нью-Йорк принес ураган Ида, который ослаб по мере продвижения на северо-восток с урагана до посттропического циклона.

Очевидцы запечатлели на видео удивительные кадры — стена воды у платформы поезда и настолько затопленные вагоны, что пассажирам пришлось стоять на сиденьях.

Watch: The New York area was under a state of emergency on Thursday after the remnants of Hurricane Ida led to at least 14 deaths and disrupted subway service. Across the city, New Yorkers documented the scene as flood waters overwhelmed buses and subways. https://t.co/spVsdgF0XX pic.twitter.com/r2vg2aDRVg

— The New York Times (@nytimes) September 2, 2021