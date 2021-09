В Британии сменили главу МИД и глав еще нескольких министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел кадровые перестановки в составе Кабинета министро. Среди прочего, министр иностранных дел страны Доминик Рааб теперь будет возглавлять Министерство юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба Джонсона в Twitter.

Также Рааб был назначен заместителем премьер-министра и лорд-канцлером.

The Rt Hon Dominic Raab MP @DominicRaab has been appointed Deputy Prime Minister, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice @MoJGovUK#Reshuffle pic.twitter.com/jHZqMsyAMy — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Джонсон уволил Гэвина Уильямсона с поста министра образования, а Роберт Бакленд и Роберт Дженрик покинули свои должности министра юстиции и министра жилищного строительства, общин и местного самоуправления.

Лиз Трасс, которая занимала должность секретаря по международной торговле, теперь возглавит МИД Великобритании.

The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Министром жилищного строительства Британии стал Майкл Гоув.

The Rt Hon Michael Gove @MichaelGove has been appointed Secretary of State for Housing, Communities and Local Government @MHCLG He takes on cross-government responsibility for levelling up. He retains ministerial responsibility for the Union and elections. #Reshuffle pic.twitter.com/XI4Iw3hq27 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту стала Надин Доррис.

Nadine Dorries MP @NadineDorries has been appointed Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport @DCMS#Reshuffle pic.twitter.com/PjkrEgR9Re — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Министром образования назначили Надхима Захави.

Nadhim Zahawi MP @NadhimZahawi has been appointed Secretary of State for Education @educationgovuk#Reshuffle pic.twitter.com/zRxqWQqZV2 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Министром канцелярии кабинета министров назначили Стивена Барклея.

The Rt Hon Stephen Barclay MP @SteveBarclay has been appointed Chancellor of the Duchy of Lancaster and Minister for the Cabinet Office @CabinetOffice#Reshuffle pic.twitter.com/5ssa1krCpO — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Министерство международной торговли Британии возглавила Анн-Мари Тревельян.

The Rt Hon George Eustice MP remains Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs @DefraGovUK#Reshuffle pic.twitter.com/887XJiwxNl — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021