У Британії змінили голову МЗС і глав ще кількох міністрів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів кадрові перестановки в складі Кабінету міністрів. Серед іншого, міністр закордонних справ країни Домінік Рааб тепер очолюватиме Міністерство юстиції.

Про це повідомляє прес-служба Джонсона в Twitter.

Також Рааб був призначений заступником прем’єр-міністра і лорд-канцлером.

The Rt Hon Dominic Raab MP @DominicRaab has been appointed Deputy Prime Minister, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice @MoJGovUK#Reshuffle pic.twitter.com/jHZqMsyAMy — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Джонсон звільнив Гевіна Вільямсона з поста міністра освіти, а Роберт Бакленд і Роберт Дженрік покинули свої посади міністра юстиції та міністра житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.

Ліз Трас, яка обіймала посаду секретаря з міжнародної торгівлі, тепер очолить МЗС Великої Британії.

The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Міністром житлового будівництва Британії став Майкл Гоув.

The Rt Hon Michael Gove @MichaelGove has been appointed Secretary of State for Housing, Communities and Local Government @MHCLG He takes on cross-government responsibility for levelling up. He retains ministerial responsibility for the Union and elections. #Reshuffle pic.twitter.com/XI4Iw3hq27 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Міністром з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту стала Надін Дорріс.

Nadine Dorries MP @NadineDorries has been appointed Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport @DCMS#Reshuffle pic.twitter.com/PjkrEgR9Re — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Міністром освіти призначили Надхіма Захаві.

Міністром канцелярії кабінету міністрів призначили Стівена Барклея.

The Rt Hon Stephen Barclay MP @SteveBarclay has been appointed Chancellor of the Duchy of Lancaster and Minister for the Cabinet Office @CabinetOffice#Reshuffle pic.twitter.com/5ssa1krCpO — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021

Міністерство міжнародної торгівлі Британії очолила Анн-Марі Тревельян.

The Rt Hon George Eustice MP remains Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs @DefraGovUK#Reshuffle pic.twitter.com/887XJiwxNl — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021