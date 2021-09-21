Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал государства мира прекратить “войну против планеты”.

Об этом он заявил 21 сентября в Нью-Йорке, выступая перед главами стран и правительств, которые участвуют во встрече ООН по климатическому кризису.

— Всем странам необходимо взять на себя обязательство свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году, принять амбициозные планы в области климата и биоразнообразия, с 2021 года прекратить планировать открытие новых угольных электростанций, а также нужно собирать $100 млрд ежегодно на защиту климата, — сказал Гутерриш.

В 2009 году развитые государства мира взяли на себя обязательство до 2020 года увеличить до $100 млрд в год выделяемые для решения климатических проблем средства. На прошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что этой цели, скорее всего, не удастся достигнуть.

В 2019 году на борьбу с глобальным потеплением страны собрали чуть менее $80 млрд.

Напомним, ранее Гутерриш призвал к немедленному, быстрому и масштабному сокращению выбросов парниковых газов, чтобы обуздать глобальное потепление и предотвратить климатическую катастрофу.

По его словам, недавние стихийные бедствия продемонстрировали, что ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности.