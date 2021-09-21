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Максим Зайченко |

Генсек ООН закликав відмовитися від вугільних електростанцій вже цьогоріч

Генсек ООН закликав відмовитися від вугільних електростанцій вже цьогоріч

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав держави світу припинити “війну проти планети”.

Про це він заявив 21 вересня в Нью-Йорку, виступаючи перед главами держав та урядів, які беруть участь у зустрічі ООН щодо кліматичної кризи.

– Всім країнам необхідно взяти на себе зобов’язання звести до нуля викиди парникових газів до 2050 року, ухвалити амбітні плани в області клімату та біорізноманіття, з 2021 року припинити планувати відкриття нових вугільних електростанцій, а також потрібно збирати $100 млрд щорічно на захист клімату, – сказав Гутерріш.

У 2009 році розвинені держави світу взяли на себе зобов’язання до 2020 року збільшити до $100 млрд на рік суму, яка виділяється для вирішення кліматичних проблем. Минулого тижня Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) заявила, що цієї мети, скоріш за все, не вдасться досягти.

У 2019 році на боротьбу з глобальним потеплінням країни зібрали трохи менше $ 80 млрд.

Нагадаємо, раніше Гутерріш закликав до негайного, швидкого і масштабного скорочення викидів парникових газів, щоб приборкати глобальне потепління і запобігти кліматичній катастрофі.

За його словами, недавні стихійні лиха продемонстрували, що жодна країна не може відчувати себе в безпеці.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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