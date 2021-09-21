Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав держави світу припинити “війну проти планети”.

Про це він заявив 21 вересня в Нью-Йорку, виступаючи перед главами держав та урядів, які беруть участь у зустрічі ООН щодо кліматичної кризи.

– Всім країнам необхідно взяти на себе зобов’язання звести до нуля викиди парникових газів до 2050 року, ухвалити амбітні плани в області клімату та біорізноманіття, з 2021 року припинити планувати відкриття нових вугільних електростанцій, а також потрібно збирати $100 млрд щорічно на захист клімату, – сказав Гутерріш.

У 2009 році розвинені держави світу взяли на себе зобов’язання до 2020 року збільшити до $100 млрд на рік суму, яка виділяється для вирішення кліматичних проблем. Минулого тижня Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) заявила, що цієї мети, скоріш за все, не вдасться досягти.

У 2019 році на боротьбу з глобальним потеплінням країни зібрали трохи менше $ 80 млрд.

Нагадаємо, раніше Гутерріш закликав до негайного, швидкого і масштабного скорочення викидів парникових газів, щоб приборкати глобальне потепління і запобігти кліматичній катастрофі.

За його словами, недавні стихійні лиха продемонстрували, що жодна країна не може відчувати себе в безпеці.