Поддержка работы президента США Джо Байдена и его администрации резко упала за последние недели. Большинство американцев не поддерживают его деятельность.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного университетом Quinnipiac.

— Президент Джо Байден получил отрицательный рейтинг (38% поддерживают его усилия, 53% — нет), что является самым низким баллом, который он получал от американцев за свою работу с момента начала исполнения полномочий на должности, — отмечается в исследовании.

Три недели назад также проводили опрос, согласно которому Байдена поддерживали 42% американцев. В то же время в середине февраля его поддержка достигала 50%.

Среди тех, кто поддерживает Демократическую партию США, Байден пользуется доверием среди 60% опрошенных.

Нынешняя администрация получила самые низкие оценки в сфере экономики, уплаты налогов, внешней политики, а также в вопросах миграции. 55% американцев заявили, что администрация Байдена не компетентна в вопросах управления правительством.

Социологи также отмечают, что рейтинг одобрения усилий нынешнего американского президента постепенно снижается до уровня, которого не было со времен президентства Трампа.