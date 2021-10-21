Green Card (грин-карта или зеленая карта) — это документ, позволяющий его владельцу из другой страны постоянно проживать в США на законных основаниях без гражданства.

Есть несколько способов получить грин-карту. Один из самых популярных — лотерея, которую ежегодно проводит Государственный департамент США. Официально это называется Программа диверсификационных иммиграционных виз.

Требования для получения зеленой карты простые, но и жесткие одновременно. Если ошибиться при заполнении необходимых документов, заявку автоматически аннулируют. Однако в лотерею выигрывают не люди, которые лучше владеют английским или имеют длительный опыт работы, победитель определяется с помощью генератора.

Как получить грин-карту в США украинцу и что для этого нужно, смотрите в материале.