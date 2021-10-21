Какие преимущества дает грин-карта?
Главное преимущество грин-карты — получение условий проживания в США наравне с американцами.
Получив зеленую карту, человек может:
- свободно пересекать границы;
- выезжать из США на срок до шести месяцев, а потом возвращаться;
- работать и открывать бизнес (кроме политической деятельности);
- получать бесплатное образование и скидки на обучение;
- оформлять страхование;
- получать пенсию и другие социальные выплаты (после 10 лет трудового стажа);
- брать кредиты;
- без визы путешествовать в Канаду, Ямайку, Мексику, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, на Бермудские, Багамские и Канарские острова.
Одно из исключений грин-карты — ее владелец не может голосовать на выборах в США. Также она имеет ограниченный срок действия — 10 лет, после чего ее надо продлить.
Каковы условия лотереи на получение грин-карты в США?
Принять участие в программе могут выходцы из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США. Украина в этот список входит.
Каждый претендент должен соответствовать следующим требованиям:
- получить полное среднее образование;
или
- в течение последних пяти лет иметь двухлетний трудовой стаж, что требует не менее двух лет профессиональной подготовки. Перечень профессий, представители которых допускаются к участию в программе, можно посмотреть на сайте Министерства труда США.
Возрастных ограничений для претендентов нет. Но указанные требования фактически делают невозможным участие лиц до 18 лет.
Как принять участие в лотерее на получение грин-карты?
Чтобы принять участие в розыгрыше зеленой карты по программе 2023 года, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.
Там нужно указать персональные данные, включая информацию о членах семьи, контакты, и добавить фотографии.
Строгие требования предъявляются к фото — они должны быть сделанными в течение последних шести месяцев. Также нужно будет добавить фото своих супругов и детей.
Подробные требования к фотографиям можно посмотреть здесь.
Регистрация продлится с 6 октября 2021 года до 12.00 9 ноября 2021 года. Однако не стоит медлить и отправлять заявку в последний день, ведь из-за большого количества обращений сервис может быть перегружен.
Один претендент может отправить одну заявку на участие в розыгрыше грин-карты. Если вы пришлете ее дважды, вас отстранят.
Заявку нужно подать в виде электронной регистрационной формы на указанном сайте программы. После регистрации обязательно нужно сохранить присвоенный персональный номер. Именно с его помощью можно будет потом зайти в систему и узнать о выигрыше.
Когда объявят победителей грин-карты?
Результаты лотереи на получение зеленой карты можно будет узнать, начиная с 8 мая 2022 года, на официальном сайте, где проходила регистрация.
Там необходимо зайти по ссылке Проверка статуса заявки и ввести персональный код, который вы получили при регистрации.
В случае выигрыша электронная система проинформирует вас, а также предоставит рекомендации для оформления визы.
Победителей не будут оповещать о выигрыше по почте, это можно узнать самостоятельно. Проверка статуса будет доступна до 30 сентября 2023 года.
По программе 2023 года Государственный департамент США разыграет 55 тыс. грин-карт. На каждую страну, которая участвует в программе, приходится не более 7% виз.
Что делать после выигрыша грин-карты?
В случае выигрыша при проверке статуса заявки система переведет вас на страницу подтверждения, где вы получите инструкции по оформлению иммиграционных документов.
После выигрыша вам необходимо заполнить форму DS-260, собрать пакеты документов, а также пройти собеседование в Посольстве или Консульстве США.
Еще одно условие — медицинский осмотр. Вы должны будете предоставить и доказательства того, что после иммиграции не станете обузой для государства. То есть, что у вас есть средства и возможности для обустройства в США. Иначе вам могут отказать.
Отказ также может произойти, если у вас есть существенные проблемы со здоровьем или вы являетесь фигурантом преступлений. Отказать могут, если у вас была депортация или вы нелегально проживали в Штатах.
Сколько стоит участие в розыгрыше грин-карты?
За участие в программе платить не нужно. Однако претенденты должны оплатить консульский сбор за обработку документов и получение визы для иммигрантов (грин-карты). Сумма составляет около $330.