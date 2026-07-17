Приложение Резерв+ может не работать до 22 июля: какая причина
- Приложение Резерв+ может быть недоступно до 22 июля.
- Пользователям советуют позаботиться о военно-учетных документах.
В период с 18 по 22 июля приложение Резерв+ может быть временно недоступно из-за проведения технических работ.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Приложение Резерв+ может не работать до 22 июля
— С 18 по 22 июля из-за технических работ приложение Резерв+ может быть временно недоступно, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что работы будут проводиться преимущественно в ночное время.
Однако пользователям все равно советуют позаботиться о наличии военно-учетного документа. Его можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном формате (для этого следует заранее загрузить PDF-версию).
Чтобы получить электронную версию документа, нужно на главном экране приложения нажать “+”, затем выбрать функцию “Загрузить PDF” и, по возможности, распечатать.
В Минобороны заверили, что после завершения технических работ сервисы в приложении Резерв+ будут работать в обычном режиме.
Как известно, во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.
В июне этого года в приложении Резерв+ был недоступен ряд услуг, требующих подтверждения информации через государственные реестры. Временные ограничения были связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.