ЕС согласовал исключение Украины из зеленого списка стран на следующей неделе — СМИ

Украину могут исключить из зеленого списка ЕС для поездок на следующей неделе. Все из-за ухудшения эпидемической ситуации с Covid-19.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

– Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного списка стран, откуда путешествия считаются безопасными. Список сформируют в начале следующей недели, — написал он в Twitter.

EU ambassadors this morning decided to remove #Ukraine from the EU’s recommended #COVID19 travel safe list. will be formalized early next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 5, 2021

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что теперь каждая страна ЕС будет самостоятельно решать, разрешать ли въезд украинцам с целью туризма и без уважительных причин.

Зеленый список ЕС – это список стран, граждане которых могут путешествовать в Евросоюз без дополнительных ограничений во время пандемии.

Европейский Союз мониторит ситуацию с заболеваемостью Covid-19 и на основе нее принимает решение о том, каким странам следует временно ограничить въезд из-за сложной эпидемической ситуации.

По состоянию на 5 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев Covid-19. С начала вакцинальной кампании привиты 18 848 929 украинцев. Из них первую дозу получили 11 086 045 человек, вторую – 7 762 884.