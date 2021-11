ЕС согласовал исключение Украины из зеленого списка стран на следующей неделе — СМИ

Украину могут исключить из зеленого списка ЕС для поездок на следующей неделе. Все из-за ухудшения эпидемической ситуации с Covid-19.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

EU ambassadors this morning decided to remove #Ukraine from the EU’s recommended #COVID19 travel safe list. will be formalized early next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 5, 2021