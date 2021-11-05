ЄС погодив вилучення України із зеленого списку країн з наступного тижня – ЗМІ

Україну можуть виключити із зеленого списку ЄС для подорожей наступного тижня. Все через погіршення епідемічної ситуації з Covid-19.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

– Посли ЄС сьогодні вранці вирішили вилучити Україну із рекомендованого списку країн, звідки подорожі вважаються безпечними. Список сформують на початку наступного тижня, – написав він у Twitter.

EU ambassadors this morning decided to remove #Ukraine from the EU’s recommended #COVID19 travel safe list. will be formalized early next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 5, 2021

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що тепер кожна країна ЄС самостійно вирішуватиме, чи дозволяти в’їзд українцям з метою туризму і без поважних причин.

Зелений список ЄС – це перелік країн, громадяни яких можуть подорожувати до Євросоюзу без додаткових обмежень під час пандемії.

Європейський Союз моніторить ситуацію з захворюваністю на Covid-19 і на основі неї ухвалює рішення про те, яким країнам варто тимчасово обмежити в’їзд через складну епідемічну ситуацію.

Станом на 5 листопада за минулу добу в Україні зафіксували 26 488 нових випадків Covid-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 18 848 929 українців. З них першу дозу отримали 11 086 045 людей, другу – 7 762 884.