Миграционный кризис: ЕС утвердил санкции против Беларуси

В Европейском союзе утвердили критерии новых санкций против лиц и организаций Беларуси, связанных с созданием миграционного кризиса на границе этой страны и Польши.

– Сегодня они добьются политического согласия на введение дополнительных санкций, но фактическая работа по созданию перечня граждан и организаций готова не будет, – сообщил брюссельский корреспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Введение новых санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 14 ноября анонсировал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

До этого Боррель отмечал, что санкции ЕС коснутся около 30 должностных лиц из администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.