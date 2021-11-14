ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса — Боррель

Совет министров иностранных дел Европейского Союза планирует расширить санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью французскому изданию.

По его словам, Евросоюз расширит санкции против Беларуси уже в понедельник, 15 ноября. В частности, новые ограничения могут коснуться белорусских политиков.

– Мы дадим зеленый свет на расширение правовой базы наших санкций против Беларуси, чтобы их можно было применять ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов в эту страну. Например, авиакомпаний или туристических агентств, руководителям которых запретят путешествовать в ЕС, а их активы заморозят.

Боррель отметил, что Европейский Союз введет пятый пакет санкции против около 30 должностных лиц из администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, причастных к миграционному кризису на границе Польши.

Источник: Le Journal du Dimanche