Міграційна криза: ЄС затвердив санкції проти Білорусі

У Європейському Союзі затвердили критерії нових санкцій проти осіб та організацій Білорусі, пов’язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні цієї країни та Польщі.

– Сьогодні вони досягнуть політичної згоди на запровадження додаткових санкцій, але фактична робота зі створення переліку громадян та організацій готова не буде, – повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки що немає.

Запровадження нових санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою 14 листопада анонсував верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

До цього Боррель зазначав, що санкції ЄС зачеплять близько 30 посадових осіб із адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: Рікард Йозвяк