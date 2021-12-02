Опубликован список санкций, которые ввели США, ЕС, Британия и Канада против Беларуси.

Санкции ЕС

Европейский совет опубликовал санкционный список ЕС против Беларуси, согласно которому под ограничениями оказались 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники погранслужбы и судьи, а также различные авиакомпании, организации и предприятия.

В пятом пакете санкций оказались:

ООО Оскартур

ОАО Планета

ОАО Белшина

ОАО Планета

авиакомпания Белавиа

дочернее унитарное предприятие Гостиница Минск

республиканское унитарное предприятие Центркурорт

филиал Завода Химволокно – ОАО Гродно Азот

отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Беларусьнефть

сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines

расположенная в Турции паспортно-визовая служба VIP Grub

Под европейские санкции попали и другие компании, причастные к организации туров для жителей Ближнего Востока и Африки в Минск, а также отели, где размещались мигранты.

Санкции США

В документе, который опубликован на сайте казначейства США, указано, что американским юридическим и физическим лицам со 2 декабря запрещено давать белорусскому Минфину или Банку развития кредиты более, чем на 90 дней.

Ограничения ввели против трех белорусских воздушных суден, 20 физлиц, Минфина Беларуси, банка развития РБ и еще 12 компаний.

В основном американский санкционный список повторяет европейский.

Помимо прочего там находятся самолеты EW-78843 и EW-78779, вертолет EW-001PH.

Также в списке крупные компании – Белтехэкспорт, производители и экспортеры калия, электромеханический завод АГАТ – системы управления.

Из физлиц в списке США старший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – Дмитрий, член исполкома Олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Басков, сотрудники МВД.

Другие ограничения

О введенных санкциях против Беларуси объявили и другие страны – Канада и Великобритания.

В частности, Британия запретила въезд пяти людям, которых назвали “пропагандистами, игравшими ключевую роль в распространении дезынформации в Беларуси”, также страна заморозила их активы.

Также в список попал “высокопоставленный белорусский чиновник, ответственный за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в стране”, судьи и помощники прокурора, которых признали ответственными за политически мотивированные решения против журналистов, активистов и протестующих.

Канада включила в свой список 24 физлиц, семь юрлиц, среди которых: президентский спортивный клуб, ОАО Пеленг, Центркурорт, Гардсервис, БелТехЭкспорт, электромеханический завод АГАТ, 140 ремонтный завод.