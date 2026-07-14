В приложении Дія завершился всеукраинский опрос по определению исторических фигур, чьи интерактивные портреты украсят школьные просторы.

У Дії завершился опрос по историческим фигурам

Инициатива реализуется Министерством образования и науки Украины совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE), платформой Культурные силы в рамках комплексной политики МОН Освіта для життя.

В течение пяти дней украинцы выбирали выдающихся деятелей среди 30 кандидатов, которые прошли историческую верификацию и экспертный отбор. По итогам голосования определено 20 фигур, набравших наибольшее количество голосов в двух тематических блоках.

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Каждый такой современный артпортрет будет содержать QR-код, который будет вести на методические материалы на сайте Освіта для життя и эксклюзивные видеоистории от партнера проекта Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) на ютуб-канале Генокод UA, который реализуется в рамках проекта Украинцы, которыми гордимся: цифровая видеобиблиотека историй о выдающихся украинцах при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

Впоследствии учащиеся в рамках творческих кружков смогут предлагать и собственные варианты дизайна портретов.

Также подчеркиваем, что сформированный по результатам голосования список из 20 фигур — это только первая волна масштабной образовательной инициативы.Поскольку это пилотный запуск, география проекта будет постепенно расширяться на всю Украину, а сам пантеон выдающихся украинцев будет постоянно дополняться.

Форма обратной связи остается открытой: каждый украинец может прислать собственные предложения относительно деятелей науки, культуры, образования и государствообразования, о которых следует знать школьникам.

Эти предложения будут проработаны экспертным советом для последующих волн проекта.

Финальный перечень 20 фигур по результатам голосования в Дії:

Блок Украинцы, что изменили науку и технологии (STEM):

Александр Богомолец — 13 131, София Окуневская-Морачевская — 10 198, Степан Рудницкий — 8 530, Екатерина Ющенко — 7 207, Любомир Романков — 5 233, Михаил Кравчук — 3 011, Иван Горбачевский — 2 976, Анатолий Скороход — 2 442, Георгий Костяковский — 2 237, Николай Пильчиков — 1 989.

Блок Украинцы, которые изменили общество и культуру:

Елена Телига — 14 946, Петр Могила — 14 749, Игорь Юхновский — 6 547, Елена Степанов — 6 182, Архип Куинджи — 4 676, Милена Рудницкая — 4 146, София Русова — 3 573, Агатангел Крымский — 3 559, Георгий Нарбут — 2 634, Николай Лукаш — 2 310.

Проект реализуется Министерством образования и науки Украины совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE), платформой Культурные силы, Департаментом образования и науки ЛОВА, ЛНУ имени Ивана Франко и Министерством цифровой трансформации Украины на основе разработанных концептуальных основ образовательных областей политики МОН Освіта для життя.

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