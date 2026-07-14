Их портреты будут в школах: в Дії украинцы выбрали 20 исторических фигур
В приложении Дія завершился всеукраинский опрос по определению исторических фигур, чьи интерактивные портреты украсят школьные просторы.
У Дії завершился опрос по историческим фигурам
Инициатива реализуется Министерством образования и науки Украины совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE), платформой Культурные силы в рамках комплексной политики МОН Освіта для життя.
В течение пяти дней украинцы выбирали выдающихся деятелей среди 30 кандидатов, которые прошли историческую верификацию и экспертный отбор. По итогам голосования определено 20 фигур, набравших наибольшее количество голосов в двух тематических блоках.
Львовская область станет первым пилотным регионом в 2026 году, где в школах будут интегрированы модульные галереи портретов.
Каждый такой современный артпортрет будет содержать QR-код, который будет вести на методические материалы на сайте Освіта для життя и эксклюзивные видеоистории от партнера проекта Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) на ютуб-канале Генокод UA, который реализуется в рамках проекта Украинцы, которыми гордимся: цифровая видеобиблиотека историй о выдающихся украинцах при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.
Впоследствии учащиеся в рамках творческих кружков смогут предлагать и собственные варианты дизайна портретов.
Также подчеркиваем, что сформированный по результатам голосования список из 20 фигур — это только первая волна масштабной образовательной инициативы.Поскольку это пилотный запуск, география проекта будет постепенно расширяться на всю Украину, а сам пантеон выдающихся украинцев будет постоянно дополняться.
Форма обратной связи остается открытой: каждый украинец может прислать собственные предложения относительно деятелей науки, культуры, образования и государствообразования, о которых следует знать школьникам.
Эти предложения будут проработаны экспертным советом для последующих волн проекта.
Финальный перечень 20 фигур по результатам голосования в Дії:
Блок Украинцы, что изменили науку и технологии (STEM):
- Александр Богомолец — 13 131,
- София Окуневская-Морачевская — 10 198,
- Степан Рудницкий — 8 530,
- Екатерина Ющенко — 7 207,
- Любомир Романков — 5 233,
- Михаил Кравчук — 3 011,
- Иван Горбачевский — 2 976,
- Анатолий Скороход — 2 442,
- Георгий Костяковский — 2 237,
- Николай Пильчиков — 1 989.
Блок Украинцы, которые изменили общество и культуру:
- Елена Телига — 14 946,
- Петр Могила — 14 749,
- Игорь Юхновский — 6 547,
- Елена Степанов — 6 182,
- Архип Куинджи — 4 676,
- Милена Рудницкая — 4 146,
- София Русова — 3 573,
- Агатангел Крымский — 3 559,
- Георгий Нарбут — 2 634,
- Николай Лукаш — 2 310.
Проект реализуется Министерством образования и науки Украины совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE), платформой Культурные силы, Департаментом образования и науки ЛОВА, ЛНУ имени Ивана Франко и Министерством цифровой трансформации Украины на основе разработанных концептуальных основ образовательных областей политики МОН Освіта для життя.