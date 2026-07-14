С 1 августа украинцы и дальше будут платить за электроэнергию и газ по старым тарифам. В правительстве не пересматривали их стоимость, поэтому цены остаются такими же, как в предыдущие месяцы.

Однако с водой ситуация совсем другая. После того как НКРЭКУ передала право устанавливать тарифы местным властям, многие города начали пересматривать стоимость водоснабжения и водоотведения. В некоторых населенных пунктах вода подорожала вдвое, а кое-где почти втрое.

Факты ICTV собрали актуальную информацию о том, какие тарифы будут действовать с 1 августа 2026 и за какие коммунальные услуги украинцы будут платить больше.

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Тариф на электроэнергию с 1 августа 2026 года

Для большинства украинцев в августе ничего не изменится. Как и раньше, бытовые потребители будут платить 4,32 грн за кВт·ч. Этот тариф правительство продлило до 31 октября 2026 года, поэтому в ближайшее время повышения не ожидается.

Если установлен двухзонный счетчик, в ночное время можно и дальше платить вдвое меньше. С 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за кВт·ч, а днем ​​4,32 грн за кВт·ч.

Напомним, что после завершения отопительного сезона специальная льгота для домов с электроотоплением временно не действует.

До конца апреля, то есть во время отопительного сезона, первые 2 тыс. кВт стоили 2,64 грн за кВт·ч. Однако с мая и по конец сентября все потребители оплачивают электроэнергию по единому тарифу, который составляет 4,32 грн за кВт·ч.

Льготную цену планируют вернуть с началом нового отопительного сезона, а именно с 1 октября.

Тариф на газ с 1 августа 2026 года

Цена на природный газ для населения в августе тоже не изменится.

Для клиентов Нафтогаза продолжает действовать годовой тариф 7,96 грн за кубометр. Он был установлен с 1 мая 2026 и будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Именно услугами Нафтогаза пользуется большинство украинских семей, около 98% бытовых потребителей. Остальные поставщики также не меняли свои годовые предложения. В зависимости от компании, стоимость газа колеблется от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Следовательно, в платежках за август украинцы не увидят никаких изменений в стоимости газа.

Тариф на воду с 1 августа 2026 года

Именно вода стала той коммунальной услугой, которая этим летом больше всего ударила по семейным бюджетам.

Среди причин удорожания – изменение правил формирования тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передала полномочия устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод органам местного самоуправления. Такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 12 месяцев после его завершения.

После этого города начали друг за другом пересматривать тарифы. Если раньше во многих населенных пунктах кубометр холодной воды стоил ориентировочно 20-30 грн, то теперь по части общин цена выросла вдвое, а кое-где втрое.

Почему дорожает вода

В водоканалах объясняют, что действующие тарифы уже давно не покрывали реальные расходы предприятий.

На их себестоимость повлияли сразу несколько факторов: подорожание электроэнергии, необходимой для работы насосного оборудования, рост цен на горючее, реагенты для очистки воды и другие материалы.

Более того, предприятия должны ремонтировать изношенные сети, выплачивать зарплаты работникам и платить налоги.

Именно поэтому местные власти во многих городах стали утверждать новые тарифы с 1 августа 2026 года, которые считают экономически обоснованными.

В каких городах вода самая дорогая

После пересмотра тарифов самая дорогая холодная вода в Умани. Там совокупный тариф на водоснабжение и водоотвод составляет 157,32 грн за кубометр.

В города с высокими тарифами также вошли:

Резкое подорожание произошло именно в Виннице. Если раньше кубометр воды стоил 25,62 грн, то после пересмотра тариф вырос более чем в три раза.

Небольшие города имеют меньшее количество потребителей. Поэтому расходы на содержание водопроводных сетей и оборудования распределяются между меньшим количеством абонентов, что и приводит к более высокой стоимости услуг.

Где вода самая дешевая

Есть и города, где местные власти пока сдерживают повышение тарифов.

Самая низкая стоимость холодной воды среди крупных городов остается во Львове. Жители культурной столицы платят всего 25,88 грн за кубометр.

Недорогой вода остается в Хмельницком, где действует тариф 27,39 грн за кубометр.

Увеличатся ли тарифы на воду в Киеве, Днепре и Одессе с 1 августа

В больших городах ситуация разная. В Днепре после пересмотра тарифов кубометр воды стоит 81,92 грн, что почти в 2,8 раза больше, чем раньше.

В Одессе тариф не повышали, но цена на воду может возрасти.

В Киеве пока продолжает действовать старый тариф, а именно 30,38 грн. за кубометр. Однако, пока киевляне привыкают к новым ценам на проезд, Киевводоканал уже подал на рассмотрение городских властей новый экономически обоснованный тариф, около 89 грн за кубометр. Если его согласуют, плата за воду для киевлян вырастет почти в три раза.

Тарифы 1 августа 2026 года: на сколько вырастут платежки украинцев

Больше всего изменения в платежках почувствуют жители тех городов, где уже просмотрели тарифы на воду.

Если взять среднюю семью из 3-4 человек, ежемесячно использующую около 12 кубометров холодной воды, после повышения тарифа общие расходы на коммунальные услуги могут вырасти примерно на треть.

В том же Днепре после пересмотра тарифов расходы на холодную воду уже сравнялись с расходами на электроэнергию. Если аналогичное решение будет принято и в Киеве, то столичная семья будет платить примерно на 500-600 грн больше ежемесячно только за холодную воду.

Подорожают ли горячая вода и отопление с 1 августа

Несмотря на рост стоимости холодной воды, с августа горячая вода для населения пока не дорожает.

Дело в том, что во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на горячее водоснабжение. Поэтому предприятия теплокоммунэнерго вынуждены покупать холодную воду уже по новым ценам, но продавать горячую воду людям по старым.

Похожая ситуация и с отоплением. Для населения продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на тепло. Поэтому в отопительном сезоне 2026-2027 годов украинцы будут платить за централизованное отопление по нынешним тарифам.

Какие тарифы будут действовать с 1 августа

Следовательно, с 1 августа 2026 года тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление для бытовых потребителей остаются без изменений.

Однако во многих городах уже начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. Именно они станут главной причиной увеличения коммунальных платежей этим летом.

Для жителей отдельных общин плата за воду стала одной из крупнейших статей расходов среди всех коммунальных услуг.

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