Глава министерства экономики и климата Германии, будущий вице-канцлер страны Роберт Хабек допустил, что можно использовать период прохождения сертификации Северного потока-2 для сдерживания РФ на фоне эскалации на границе Украины.

Об этом будущий вице-канцлер Германии сказал во время пресс-конференции после подписания коалиционного договора 7 декабря.

Он уточнил, что Северный поток-2 еще не утвержден и продолжается пересмотр его соответствия ряду требований – как немецких, так и европейских.

– В этот период, пока длится проверка, мы обязательно снова поговорим политически о том, как можно объединить внешнеполитическую ситуацию в Украине и европейскую возможность действовать для деэскалации, – сообщил Роберт Хабек.

Тем временем будущий канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность размещением и перемещением войск РФ возле украинской границы.

Сегодня в Берлине Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Союз-90/Зеленые и Свободная демократическая партия (ВДП) официально подписали коалиционное соглашение.

Этим документом политсилы определили политику нового правительства ФРГ на четыре ближайших года.

В среду, 8 декабря, должны избрать на должность канцлера Германии Олафа Шольца, после чего будет сформировано новое правительство.

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок, которая известна своей жесткой позицией по отношениям ФРГ с РФ, а также – по газопроводу Северный поток-2, возглавит Министерство иностранных дел Германии.