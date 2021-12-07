Глава міністерства економіки та клімату Німеччини, майбутній віце-канцлер країни Роберт Габек припустив, що можна використати період проходження сертифікації Північного потоку-2 для стримування РФ на тлі ескалації на кордоні України.

Про це майбутній віце-канцлер Німеччини сказав під час прес-конференції після підписання коаліційного договору 7 грудня.

Він уточнив, що Північний потік-2 ще не затверджений і триває перегляд його відповідності до низки вимог – як німецьких, так і європейських.

– У цей період, доки триває перевірка, ми обов’язково знову поговоримо політично про те, як можна поєднати зовнішньополітичну ситуацію в Україні та європейську можливість діяти для деескалації, – повідомив Роберт Габек.

Тим часом майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість розміщенням та переміщенням військ РФ біля українського кордону.

Сьогодні у Берліні Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Союз-90/Зелені та Вільна демократична партія (ВДП) офіційно підписали коаліційну угоду.

Цим документом політсили визначили політику нового уряду ФРН на чотири найближчі роки.

У середу, 8 грудня, мають обрати на посаду канцлера Німеччини Олафа Шольца, після чого буде сформовано новий уряд.

Раніше повідомлялося, що Анналена Бербок, яка відома своєю жорсткою позицією щодо відносин ФРН з РФ, а також – газопроводу Північний потік-2, очолить Міністерство закордонних справ Німеччини.

Джерело: Європейська правда