Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що занепокоєний через розміщення та переміщення російських військ біля кордонів України.

Про це політик заявив сьогодні на прес-конференції після підписання коаліційної угоди.

Шольц зазначив, що безпека та співпраця в Європі ґрунтуються на низці принципів, серед яких є і принцип недоторканності кордонів.

– Це включає непорушність та недоторканність кордонів. Надзвичайно важливо, щоб ніхто не перегортав підручники історії, щоб мати можливість перекроїти кордони, – наголосив Шольц.

Він уточнив, що за переміщенням військ РФ біля українських кордонів з великим занепокоєнням спостерігають не лише в Німеччині, а й в інших країнах Європи та в США.

– Тому має бути дуже, дуже зрозуміло: ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України, – зазначив майбутній канцлер Німеччини.

Шольц додав, що саме таку спільну позицію озвучить президент США Джо Байден під час сьогоднішніх перемовин із російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас представник партії Союз-90/Зелені Роберт Габек заявив під час прес-конференції, що зусилля Європи повинні бути спрямовані на дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

– Що стосується ситуації в Україні, рішення має бути дипломатичним. Тому всі зусилля Європи мають бути спрямовані на відновлення існуючих форматів, – заявив Габек, який у новому німецькому уряді буде віце-канцлером та міністром економіки.

Варто зазначити, що у вівторок, 7 грудня, три політсили – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Союз-90/Зелені, а також Вільна демократична партія (ВДП) офіційно підписали коаліційну угоду в Берліні. Цей документ визначає політику нового німецького уряду на чотири роки.

А 8 грудня Олафа Шольца повинні обрати на посаду канцлера Німеччини. Після цього й буде сформований уряд.

Відомо, що Міністерство закордонних справ ФРН очолить лідерка Зелених Анналена Бербок, відома своєю жорсткою позицією щодо Росії та газопроводу Північний потік-2.

Нова урядова коаліція Німеччини вже засвідчила, що готова підтримати прагнення України на шляху до євроінтеграції.

Крім того, коаліційна угода містить вимогу до Росії негайно припинити дестабілізувати Україну, окупацію Криму та війну на Донбасі.