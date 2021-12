ЕС утвердил санкции против российских наемников ЧВК Вагнера – СМИ

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера).

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Eu ams have today decided to green light sanctions against the Wagner group. It will also add 3 ppl associated with the group on its human rights sanction regime, 1 person on its #Libya listings, 3 on its #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia

