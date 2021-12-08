ЕС утвердил санкции против российских наемников ЧВК Вагнера – СМИ

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера).

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против группы Вагнера. ЕС также добавит трех лиц, связанных с группой, в свой режим санкций по правам человека, одного человека — в список по Ливии, трех — в свой список по Украине и двух физических лиц и трех юридических лиц — в свой список по Сирии. Все они из России, — написал он в Twitter.

Eu ams have today decided to green light sanctions against the Wagner group. It will also add 3 ppl associated with the group on its human rights sanction regime, 1 person on its #Libya listings, 3 on its #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 8, 2021

Частная военная компания Вагнера, или группа Вагнера — неофициальная военная организация, которая не входит в состав регулярных вооруженных сил России и не имеет никакого юридического статуса. О ней известно немногое.

В разное время и по разным подсчетам военные подразделения ЧВК насчитывали от 1 350 до 2 000 человек. Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают.

О частной военной компании из России мир впервые услышал, когда вагнеровцы появились на востоке Украины в 2014 году. Их зафиксировала украинская разведка.

Это была одна из многих частных бригад, воевавших на стороне российских сил. Именно с ней связывают ужасающие преступления против человечества и нарушение международного гуманитарного права во всем мире.