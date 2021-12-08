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Факты / Мир

ЕС утвердил санкции против российских наемников ЧВК Вагнера – СМИ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
європейський сою з єс

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера).

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против группы Вагнера. ЕС также добавит трех лиц, связанных с группой, в свой режим санкций по правам человека, одного человека — в список по Ливии, трех — в свой список по Украине и двух физических лиц и трех юридических лиц — в свой список по Сирии. Все они из России, — написал он в Twitter.

Частная военная компания Вагнера, или группа Вагнера — неофициальная военная организация, которая не входит в состав регулярных вооруженных сил России и не имеет никакого юридического статуса. О ней известно немногое.

В разное время и по разным подсчетам военные подразделения ЧВК насчитывали от 1 350 до 2 000 человек. Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают.

О частной военной компании из России мир впервые услышал, когда вагнеровцы появились на востоке Украины в 2014 году. Их зафиксировала украинская разведка.

Это была одна из многих частных бригад, воевавших на стороне российских сил. Именно с ней связывают ужасающие преступления против человечества и нарушение международного гуманитарного права во всем мире.

Фото: Depositphotos

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