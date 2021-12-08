ЄС затвердив санкції проти російських найманців ПВК Вагнера – ЗМІ

Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнера).

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Посли ЄС сьогодні дали зелене світло санкціям проти групи Вагнера. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, одну особу – до списку по Лівії, трьох – до свого списку по Україні та двох фізичних осіб та трьох юридичних осіб – до свого списку по Сирії. Всі з Росії, – написав він у Twitter.

Eu ams have today decided to green light sanctions against the Wagner group. It will also add 3 ppl associated with the group on its human rights sanction regime, 1 person on its #Libya listings, 3 on its #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 8, 2021

Приватна військова компанія Вагнера, чи група Вагнера – неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. Про неї відомо небагато.

У різний час і за різними підрахунками військові підрозділи ПВК нараховували від 1 350 до 2 000 людей. Існування ПВК Вагнера офіційні особи в Росії заперечують.

Про приватну військову компанію з Росії світ уперше почув, коли вагнерівці з’явилися на сході України у 2014 році. Їх зафіксувала українська розвідка.

Це була одна з багатьох приватних бригад, яка воювала на боці російських сил. Саме з нею пов’язують жахливі злочини проти людства і порушення міжнародного гуманітарного права у всьому світі.