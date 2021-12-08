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ЄС затвердив санкції проти російських найманців ПВК Вагнера – ЗМІ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
європейський сою з єс

Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнера).

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Посли ЄС сьогодні дали зелене світло санкціям проти групи Вагнера. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, одну особу – до списку по Лівії, трьох – до свого списку по Україні та двох фізичних осіб та трьох юридичних осіб – до свого списку по Сирії. Всі з Росії, – написав він у Twitter.

Приватна військова компанія Вагнера, чи група Вагнера – неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. Про неї відомо небагато.

У різний час і за різними підрахунками військові підрозділи ПВК нараховували від 1 350 до 2 000 людей. Існування ПВК Вагнера офіційні особи в Росії заперечують.

Про приватну військову компанію з Росії світ уперше почув, коли вагнерівці з’явилися на сході України у 2014 році. Їх зафіксувала українська розвідка.

Це була одна з багатьох приватних бригад, яка воювала на боці російських сил. Саме з нею пов’язують жахливі злочини проти людства і порушення міжнародного гуманітарного права у всьому світі.

Фото: Depositphotos

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