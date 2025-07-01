Аттестация медработников 2025: когда проводится и кого касается

Во время действия военного положения аттестация медработников не проводится, однако это не означает, что не нужно накапливать непрерывное профессиональное развитие (НПР).

С какого момента действуют новые правила начисления НПР и что известно об изменениях в порядке проведения аттестации работников сферы здравоохранения — читайте на Фактах ICTV.

Аттестация медработников 2025: основные изменения

Министерство юстиции Украины утвердило новый порядок проведения аттестации работников сферы здравоохранения.

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Приказом Минздрава вводится обновленная модель аттестации, также предусматривается возобновление аттестации работников сферы здравоохранения через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Если срок действия действующего сертификата специалиста или удостоверения о присвоенной квалификационной категории истек во время действия военного положения, их действие автоматически продлевается.

Аттестация медработников будет проводиться по новым правилам. В частности, вместо ранее действовавших пяти отдельных документов в сфере здравоохранения вводится унифицированная номенклатура специальностей и единый порядок аттестации, охватывающий всех медицинских работников, в частности:

врачей;

медицинских сестер;

фармацевтов;

специалистов по физической реабилитации;

специалистов с высшим немедицинским образованием, работающих в этой области.

Также впервые вводится унифицированный Сертификат о профессиональной квалификации, который подтверждает уровень профессиональной подготовки и остается действительным в течение всего периода профессиональной деятельности специалиста.

Кто проводит очередную аттестацию медработников по новым правилам

Одним из главных нововведений стало то, что очередная аттестация специалистов сферы здравоохранения будет проводиться непосредственно по месту их работы, в учреждениях здравоохранения, а не в областных или центральных аттестационных комиссиях, как было ранее.

Аттестация будет проходить раз в пять лет и служить подтверждением прохождения непрерывного профессионального развития (НПР).

Отдел кадров самостоятельно инициирует аттестацию, поэтому медицинским работникам не нужно подавать никаких заявлений, за исключением случаев, когда человек стремится повысить свою профессиональную квалификацию.

В таких случаях необходимо подать заявление и сопроводительные документы до 1 марта или 1 сентября, в зависимости от даты окончания действия сертификата.

Как часто проводится аттестация в медучреждениях

Процедура будет проходить два раза в год, в апреле и октябре, охватывая тех работников, у которых в течение соответствующего полугодия истекает срок действия сертификата.

Обновленный порядок также включает положение о внеочередной аттестации, которую инициирует комиссия, созданная по приказу руководителя учреждения здравоохранения в случае нарушения работником своих должностных обязанностей или ненадлежащего выполнения профессиональных функций.

По результатам такой проверки медицинского работника могут направить на стажировку или прохождение восстановительного курса.

Кроме того, прохождение программы восстановления профессиональной деятельности является обязательным для специалистов, которые не осуществляли медицинскую практику более трех лет, а также для лиц, которые были лишены права на профессиональную деятельность по решению суда.

Стоит отметить, что личное образовательное портфолио и учет непрерывного профессионального развития (НПР) теперь распространяются не только на врачей, но и на всех работников медицинской отрасли.

Когда начнется аттестация медработников по новым правилам

Ведение учета стартует в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу нового приказа, а первая ежегодная проверка портфолио с накопленными баллами БПР состоится уже в 2026 году.

С 1 июля 2025 года количество баллов НПР будет начисляться в соответствии с новыми критериями, изложенными в приложении 6 к действующему Порядку аттестации медработников.

Напоминаем, что до 30 июня 2025 года годовое количество баллов НПР определялось по критериям, указанным в приложении 4 к Порядку аттестации врачей (приказ МОЗ № 446 от 22 февраля 2019 года).

Минимальный объем НПР за год составляет 50 баллов для врачей, фармацевтов и других специалистов с высшим образованием, а для медсестер, ассистентов фармацевтов и младших специалистов — 30 баллов.

Специалисты в сфере здравоохранения, которые были назначены на должности до 6 июня 2022 года, имеют возможность и в дальнейшем работать по своей специальности и проходить аттестацию, при условии что название их должности согласуется с требованиями профессионального стандарта или справочника квалификационных характеристик.

Если же название должности не соответствует этим нормативным источникам, работника должны перевести на другую должность — ту, которая соответствует официально утвержденным названиям профессий, с обязательным учетом требований к образованию и последипломной подготовке.

Трудовой стаж по специальности для врачей, провизоров и других медицинских или фармацевтических работников засчитывается в соответствии с приложением 5 к действующему Порядку аттестации.

Имеющаяся профессиональная квалификация сохраняется до завершения определенного пятилетнего периода с момента предыдущей аттестации. После этого специалист сможет подтвердить или повысить свою квалификацию во время очередной аттестации в соответствии с новой должностью или профессиональным названием.

Источник : Минздрав

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