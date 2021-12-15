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Факты / Мир

РФ должна возобновить работу в Нормандском формате – Зеленский, Шольц и Макрон

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ должна возобновить работу в Нормандском формате – Зеленский, Шольц и Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к РФ с требованием возобновить конструктивную работу в Нормандском формате.

Об этом они объявили во время трехсторонней встречи в Брюсселе 15 декабря.

Как уточняется, Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате.

Глава государства сообщил, что Украина не реагирует ни на какие провокации на границе, не имеет агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим путям урегулирования происходящего.

– Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ, – подчеркнул Зеленский.

Президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии согласились продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, которые были приняты четырьмя сторонами на саммите в Париже в декабре 2019 года.

– Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска, – сказано в сообщении.

Также стороны договорились приложить все возможные усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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