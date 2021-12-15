Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц звернулися до РФ із вимогою відновити конструктивну роботу у Нормандському форматі.

Про це вони оголосили під час тристоронньої зустрічі у Брюсселі 15 грудня.

Як уточнюється, Зеленський подякував Німеччині та Франції за підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля цих країн у межах переговорів у Нормандському форматі.

Глава держави запевнив, що Україна не реагує на жодні провокації на кордоні, не має агресивних намірів щодо інших сторін і залишається відданою дипломатичним шляхам урегулювання того, що відбувається.

– Чекаю, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якнайшвидше. Поки що, незважаючи на дипломатичні зусилля, що продовжуються, вони залишаються біля наших кордонів, – наголосив Зеленський.

Президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини погодилися продовжити активну роботу в Нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті в Парижі у грудні 2019 року.

– Володимир Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації у зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску, – йдеться у повідомленні.

Також сторони домовилися докласти всіх можливих зусиль задля досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі.