В Казахстане режим чрезвычайного положения введен по всей территории страны – СМИ

В Казахстане ввели режим ЧП на всей территории страны. Об этом сообщают СМИ.

Это решение было принято в связи с массовыми протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января.

До этого режим чрезвычайного положения действовал лишь в нескольких регионах страны – Алматинской области и Алматы, столице Казахстана Нур-Султане и Мангистауской области.

Режим ЧП в Казахстане предусматривает ограничение на передвижение с 23.00 до 7.00, запрет забастовок и массовых собраний.

Также он позволяет сотрудникам правоохранительных органов досматривать авто и граждан.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались из-за двукратного повышения цен на автогаз, но вскоре они приняли политический характер.

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Источник: НВ, Медуза, Sputnik Казахстан

Фото: скриншот видео ВВС