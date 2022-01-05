В Казахстане режим чрезвычайного положения введен по всей территории страны – СМИ

В Казахстане ввели режим ЧП на всей территории страны. Об этом сообщают СМИ.
Это решение было принято в связи с массовыми протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января.
До этого режим чрезвычайного положения действовал лишь в нескольких регионах страны – Алматинской области и Алматы, столице Казахстана Нур-Султане и Мангистауской области.
Режим ЧП в Казахстане предусматривает ограничение на передвижение с 23.00 до 7.00, запрет забастовок и массовых собраний.
Также он позволяет сотрудникам правоохранительных органов досматривать авто и граждан.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались из-за двукратного повышения цен на автогаз, но вскоре они приняли политический характер.
Источник: НВ, Медуза, Sputnik Казахстан
Фото: скриншот видео ВВС