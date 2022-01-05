У Казахстані режим надзвичайного стану ввели на всій території країни – ЗМІ

У Казахстані ввели режим НП на всій території країни. Про це повідомляють ЗМІ.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з масовими протестами, які тривають у Казахстані з 2 січня.

До цього режим надзвичайного стану діяв лише у кількох регіонах країни – Алматинській області та Алмати, столиці Казахстану Нур-Султані та Мангістауській області.

Режим НП у Казахстані передбачає обмеження на пересування з 23.00 до 7.00, заборону страйків та масових зборів.

Також він дозволяє співробітникам правоохоронних органів здійснювати огляд авто та громадян.

Нагадаємо, масові протести в Казахстані почалися через підвищення цін на автогаз удвічі, але надалі вони набули політичного характеру.

Читайте У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати

Джерело: НВ, Медуза, Sputnik Казахстан

Фото: скріншот відео ВВС