У Казахстані режим надзвичайного стану ввели на всій території країни – ЗМІ

У Казахстані ввели режим НП на всій території країни. Про це повідомляють ЗМІ.
Таке рішення було ухвалено у зв’язку з масовими протестами, які тривають у Казахстані з 2 січня.
До цього режим надзвичайного стану діяв лише у кількох регіонах країни – Алматинській області та Алмати, столиці Казахстану Нур-Султані та Мангістауській області.
Режим НП у Казахстані передбачає обмеження на пересування з 23.00 до 7.00, заборону страйків та масових зборів.
Також він дозволяє співробітникам правоохоронних органів здійснювати огляд авто та громадян.
Нагадаємо, масові протести в Казахстані почалися через підвищення цін на автогаз удвічі, але надалі вони набули політичного характеру.
Джерело: НВ, Медуза, Sputnik Казахстан
Фото: скріншот відео ВВС