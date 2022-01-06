Войска ОДКБ в Казахстане: ослабнет ли напряжение на границе Украины с РФ

В четверг, 6 января, стало известно, что совет коллективной безопасности Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение отправить миротворческие силы в Казахстан.

С просьбой к ОДКБ о направлении войск в Казахстан 5 января обратился президент этой страны, Касым-Жомарт Токаев.

Как повлияет применение войск ОДКБ в Казахстане на ситуацию на границах Украины и сможет ли это ослабить напряжение на нашей госгранице с РФ – читайте в материале Фактов ICTV.

Аналитик отдела Военной политики украинского Института стратегических исследований Николай Белесков считает, что вмешательство ОДКБ можно скорее назвать интервенцией России в Казахстан, потому что участие войск других членов организации будет минимальным.

– Я не думаю, что из любой из стран прибудет больше нескольких сотен военных. Пока что интервенция России не является масштабной. Официально неизвестно, какие именно привлечены подразделения или объединения – но речь идет о нескольких ротах, возможно, нескольких батальонах. Это не является критической цифрой для России, – заявил он.

Белесков утверждает, что в силах РФ одновременно иметь несколько тысяч бойцов в Казахстане и при этом по-прежнему удерживать свои группировки на госгранице Украины.

Он подчеркнул, что на данный момент интервенция имеет ограниченный характер и больше рассчитана не та то, чтобы силы ОДКБ действовали, а на то, чтобы вдохновить и поощрить к действиям силовиков Казахстана.

– Они четко заявили, что будут там охранять некоторые объекты, критические инфраструктуры, админобъекты, и не будут вести схватки, – отметил эксперт.

Белесков заявил, что видит два возможных сценария в Казахстане, которые по-разному повлияют на происходящую ситуацию.

Первый – что это будет небольшая и немасштабная интервенция, которая сформирует критическую массу силовиков Казахстана, они перейдут от пассивных действий к активным, перехватят инициативу и на этом все закончится.

Таким образом силовики Казахстана фактически задушат протесты.

В таком случае это на эскалации на украинско-российской границе никак не отразится.

Второй – если силовики Казахстана будут и дальше проявлять абсолютно разную реакцию, включая пассивность или даже переход на сторону протестующих.

– Тогда перед руководством РФ встанет вопрос – как оправдывать свое присутствие, как его правильно демонстрировать, – сказал эксперт.

По его словам, тут также могут быть разные действия: к примеру, РФ может избрать формулу невмешательства.

– То есть не медленное сползание в широкомасштабную интервенцию, а наблюдение за ситуацией, за тем, как она будет развиваться, чтобы пытаться договориться с теми, кто придет к власти после всего. Пока что масштабы абсолютно небольшие, и тут я бы не сказал, что Казахстан как-то положительно влияет или повлияет на ситуацию на украинско-российской границе, – заявил он.

Белесков резюмировал, что, по его мнению, РФ не будет масштабно переключаться с Украины на Казахстан.

А вот военный эксперт Игорь Козий, напротив, считает, что Казахстан – очень важная страна для России, а потому происходящее там может повлиять на эскалацию на российско-украинской границе.

– РФ однозначно не хочет, чтобы вопрос демократического Казахстана поднялся у нее в “подбрюшине” – это очевидно. Достаточно посмотреть на ту скорость, с которой они отреагировали на происходящее, и тот способ, которым они действуют, – указал Козий.

Он добавил, что чем больше российских войск находится на территории Казахстана, даже в рамках миротворческих миссий, тем меньше вероятность того, что они будут еще и в Украине.

Эксперт подчеркнул, что РФ с помощью ОДКБ в ситуации с Казахстаном действует так же, как СССР в свое время.

К примеру, когда в Германской Демократической Республике возникало очередное недовольство народа, туда стягивали войска из Польши, Чехии и России.

– Тогда все сводилось к тому же, что происходит сейчас в Казахстане. То же самое произошло в Венгрии – зашли войска из Германии, которые помнили, что с ними делали венгерские, польские или российские войска, и делали там то же самое. Это то, как они действуют – переругать всех своих соседей, чтобы они использовались потом в дальнейших операциях Российской Федерации. Это мы увидели и в конфликте между Азербайджаном и Арменией, – напоминает Козий.

С военной точки зрения, по словам Игоря Кузия, стратегия РФ — в том, чтобы держаться в Казахстане как можно дольше, и активно сгонять туда войска. Но так будет происходить до тех пор, пока России это выгодно.

Эксперт также обратил внимание, что в вопросе Казахстана есть еще такой важный фактор, как Китай – у этих стран есть общие границы, и между ними существуют территориальные споры.

Фото: ОДКБ