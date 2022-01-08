У Казахстані вже тиждень, із 1 січня, тривають масові акції протесту.

Спочатку причиною мітингів стало різке підвищення ціни на скраплений газ вдвічі, але незабаром вони набули політичного характеру.

У четвер, 6 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив про допомогу у вирішенні ситуації в організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Того ж дня стало відомо, що в ОДКБ вирішили ввести в Казахстан колективні так звані миротворчі сили.

7 січня стало відомо, що керівником військових сил ОДКБ у Казахстані зробили командувача повітряно-десантних військ РФ, генерал-полковника Андрія Сердюкова, який у 2014 році очолював операцію з окупації Кримського півострова.

Докладніше про внутрішні аспекти того, що відбувається у Казахстані під час мітингів, розповіли у коментарях Фактам ICTV очевидці подій – керівник неурядової організації Міжнародна правова ініціатива Амангельди Шорманбаєв та студент четвертого курсу університету КІМЕП Олжас Сулейманов.

Дні активних протестів

Правозахисник Амангельди Шорманбаєв повідомив, що останні чотири дні в Алмати зовсім не було зв’язку – його включали лише іноді. Ще гіршою є ситуація з інтернетом.

– Що відбувається можна зрозуміти, тільки якщо ви вулицями ходили. Зв’язок між містами був відсутній. Що твориться в Астані, що в інших областях – незрозуміло. Нас, по суті, мешканців Алмати взяли в заручники, відключивши зв’язок, – розповів він.

Шорманбаєв стверджує, що перестрілки у місті продовжуються і досі, але точне місце дислокації зрозуміти, не виходячи на вулиці, складно.

– Знайомі казали, що на вулиці вбили людину. Перестрілка звідки не візьмись, – сказав він.

За словами правозахисника, немає жодних гарантій того, що якщо місцевий житель чи гість міста вийде на вулицю посеред дня, його не вб’ють – оскільки стрілянина може виникнути будь-якої миті та в будь-якому місці.

– Сьогодні президент Токаєв обізвав усіх терористами, екстремістами. Взяв усіх одним махом протестувальників та назвав бандитами. Президент нікого не називає, але загрожує всім. І правозахисникам. Тільки сьогодні дізнався, що президент наказав стріляти військам та поліції без попередження. Війська ОДКБ увійшли, а ми тільки зараз про це дізналися, – заявив Шорманбаєв.

Але водночас він уточнив, що 7 січня в Алмати стало трохи спокійніше.

Студент Олжас Сулейманов також повідомив, що на сьогоднішній день ситуація на вулицях почала покращуватись.

Він пов’язав це з тим, що протестуючі, за його інформацією, нібито відійшли за місто – але інформації про те, де саме вони можуть знаходитись, він не має.

– Якісь спалахи, атаки все ще є, але вони точкові, – заявив студент.

Четверокурсник розповів, що у перші, найактивніші дні, у його гуртожитку було чути, як точаться бої – стрілянина, за його словами, звучала “кожну хвилину”.

За словами Сулейманова, коли протестувальники підійшли особливо близько до гуртожитку університету, який знаходиться поряд з площею, де проходили основні події – охорона вирішила евакуювати студентів до підвалу університету.

– Стрілянина була чутна поруч із ТЦ Колібрі, який знаходиться за 200 м від університету. Це було дуже несподіванно. Буквально протягом однієї ночі мирний мітинг перетворився в абсолютний хаос, – заявив він.

Ситуація з продуктами та магазинами

Правозахисник Шорманбаєв розповів, що з продуктами існують складнощі – вони закінчуються, і люди не можуть три-чотири дні безвилазно сидіти вдома.

– Не в центрі, подалі, але люди починають виходити. Я за цілий день не зміг яйця знайти. Пересуватися можна, але гарантій, що не почнеться стрілянина, немає. Містом бігають люди, які десь щось взяли. Великі супермаркети, заправки не працюють. Банкомати відсотків 70 розкурочені. Платити безготівково було неможливо. Тільки сьогодні з’явилася можливість платити карткою, – розповів він.

Тим часом, студент Олжас Сулейманов заявив, що продукти в магазинах на сьогоднішній день знайти можна, але багато магазинів в Алматі перестали працювати.

За словами Сулейманова, студенти посилають “гонців” – друзів, яких просять принести потрібні товари.

Усю їжу, яку приносять комусь із студентів, ділять на весь гуртожиток.