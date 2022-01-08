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Германия убрала Украину из списка стран повышенного риска в связи с Covid-19

Анастасия Гевко редактор ленты
Германия убрала Украину из списка стран повышенного риска в связи с Covid-19

Украина с 9 января выходит из немецкого списка стран повышенного риска в связи с Covid-19. Таким образом, для украинцев будут действовать лишь общие правила въезду в страну, связанные с пандемией.

Так, по данным DW, те, кто имел право въезжать в Германию, но не был полностью привит против коронавирусной инфекции, должны были отбыть 10-дневный карантин. 

Выйти из карантина можно было лишь через пять дней после приезда и по результатам отрицательного теста на коронавирус.

– Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от Covid-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде, – говорится в тексте издания.

Теперь специальные правила больше не применимы к украинским туристам.

Украинцы будут подлежать лишь общим правилам на въезд в страну: лицам, старше шести лет, необходимо будет предъявить негативный тест на коронавирус, или же сертификат о полном курсе прививок. Также можно будет въехать по справке о недавнем выздоровлении.

Ранее стало известно, что с 7 января власти Германии ужесточили карантинные ограничения в связи со стремительным распространением нового штамма Covid-19 – Омикрон. 

В частности, изменились правила работы ресторанов и баров.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Pexels

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