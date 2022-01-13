12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, на котором представители 30 стран-членов Альянса обсуждали с делегатами от РФ угрозу нового российского военного вторжения в Украину.

Заседание стартовало примерно в 11.00 по Киеву и длилось около четырех часов.

Эта встреча – первая в рамках совета с 2019 года. При этом она является лишь одним из этапов переговоров представителей стран Запада с Россией, проходящих на этой неделе.

Так, 9 января проходили предварительные переговоры заместительницы госсекретаря США Венди Шерман с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

На следующий день, 10 января, делегаты из США и РФ провели двустороннюю встречу в Женеве.

А в четверг, 13 января, планируется проведение переговоров на уровне РФ-ОБСЕ.

Планируется, что в них примет участие и украинская сторона, которая не участвовала в сегодняшнем заседании.

Кроме того, на 13-14 января запланированы встречи министров иностранных дел ЕС, которые также будут обсуждать войска РФ на украинской границе.

Комментируя итоги переговоров на брифингах, высокопоставленный источник в НАТО сообщил брюссельскому корреспонденту Радио Свобода Рикарду Йозвяку, что они прошли “лучше, чем ожидалось”.

– В начале было заметное напряжение, но было четкое единство между 30 союзниками по НАТО и ощущение, что это может быть своего рода началом процесса, – рассказал у себя в Twitter Йозвяк.

Позиция США

Представляющая США на заседании Совета НАТО-Россия замгоссекретаря Венди Шерман рассказала, что подтвердила РФ фундаментальные принципы международной системы и европейской безопасности – а именно то, что каждая страна имеет свое, суверенное право выбирать путь.

Таким образом, Россия не имеет права указывать Украине, может ли она вступить в НАТО, так же, как и Альянсу – принимать ему новых членов или нет.

– НАТО не несет угрозы России. Пропаганда России говорит, что это Украина угрожает России. Но это неправда. Все наоборот, – подчеркнула Шерман.

Она также рассказала, что представителям России четко объяснили – РФ столкнется с ответом, который будет куда решительнее, чем в 2014 году, если она вторгнется в Украину.

Заместительница госсекретаря сообщила российской делегации, что отката безопасности в Европе до 1997 года, которого так хочет Россия, не будет.

Однако Альянс может работать с этой страной над предотвращением конфликтов, контролем над вооружениями и обеспечением прозрачности учений.

Более того, в НАТО хотят возобновить диалог с Россией по ракетным системам.

Также заместительница государственного секретаря США выразила убежденность, что Америка и НАТО готовы продолжить диалог с Россией в обмен на безопасность.

Она предложила РФ выбор: деэскалация ситуации на украинской границе – или конфронтация с последствиями.

Шерман подчеркнула, что союзники надеются, что Россия выберет мир и безопасность.

Комментируя реакцию России, заместительница госсекретаря сообщила, что делегаты не отвергли идею о дальнейших консультациях, но попросили время на оценку предложения.

Это свидетельствует о возможном позитивном развитии событий, сказала Шерман.

Тем не менее, от России не прозвучало ни обещаний по деэскалации, ни возражений о подобной возможности.

В делегации США подчеркивают: там рассчитывают, что позицию Альянса доведут до российского президента Владимира Путина, так как в НАТО верят, что возможность прогресса в сотрудничестве с Россией есть.

Позиция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, рассказал, что у представителей Альянса и РФ была открытая дискуссия, которая фокусировалась, в первую очередь, на напряжении на границах Украины вследствие увеличения числа российских войск.

Он подтвердил, что только Украина и Альянс должны решать, когда Киев сможет вступить в НАТО, и у РФ в этом вопросе права вето нет и быть не может.

Кроме того генсек НАТО сообщил, что члены Альянса призвали Россию к немедленной деэскалации.

Оценивая переговоры, он заявил, что дискуссия была “нелегкой”.

По его словам, стороны обменялись мнениями о войсках РФ на границе Украины, а также обсудили в связи с этим европейскую безопасность.

Столтенберг подчеркнул: преодолеть разногласия будет нелегко, но сам факт, что все собрались за одним столом – это позитивный знак.

Йенс Столтенберг добавил, что НАТО выступает за интенсификацию диалога с РФ.

– Подчеркнули необходимость продолжения диалога на следующих встречах. Готовы к дискуссии по конкретным предложениям, – заявил он.

Кроме того Столтенберг напомнил, что Украина имеет право на самооборону и не угрожает России.

Он сообщил, что Альянс считает риск возникновения нового вооруженного конфликта в Европе на фоне наращивания российских войск на украинской границы реальным.

– Именно поэтому сегодняшнее заседание и другие заседания на этой неделе столь важны. Мы должны делать все, что можем, чтобы предотвратить подобный конфликт, – сказал генсек.

Он пояснил, что в связи со сложившейся ситуацией НАТО применяет к РФ “двойной подход”: с одной стороны – Альянс встал на сильную позицию, с другой – он демонстрирует готовность участвовать в диалоге по вопросам, которые вызывают совместную обеспокоенность.

Йенс Столтенберг предупредил: НАТО “серьезно задумается” над увеличением своего присутствия в Восточной Европе в случае, если РФ в очередной раз проявит агрессию в отношении Украины.

Ведь именно оккупация Крымского полуострова и дестабилизация на Донбассе в 2014 году привели к усилению восточного фланга НАТО, так что новый виток эскалации лишь вызовет новые меры по защите союзников.

Позиция России

Представитель российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко, в свою очередь, рассказал на брифинге, что разговор с представителями США и НАТО получился “откровенный, прямой, глубокий и насыщенный”.

– Обнаружил много разночтений по фундаментальным вопросам, – подчеркнул он.

Сегодняшний совет он назвал “дипломатическим триатлоном”, во время которого НАТО работает в основном над сдерживанием России.

Это разрушительно действует на попытки выстроить европейскую безопасность, – сказал Грушко.

Он добавил, что на переговорах РФ представила свое видение европейской безопасности, на которое якобы негативно влияет расширение НАТО, которое “хочет доминировать во всех сферах”.

Российский дипломат в очередной раз повторил нарратив РФ о необходимости прекращения движения НАТО на восток, а также – что Альянс, якобы, должен предоставить России юридические гарантии непринятия Украины и Грузии.

Грушко утверждает, что делегации РФ “удалось донести, что ситуация становится невыносимой”.

При этом он не упоминал войска России на госгранице Украины. На прямой вопрос журналистки о деэскалации он ответил, что угрозы безопасности не будет, если “Киев выполнит минские соглашения”.

– Чтобы содействовать деэскалации, страны НАТО должны прекратить военное содействие Украине, прекратить поставки оружия и отозвать инструкторов, офицеров и солдат, – добавил Грушко.

Также он заявил, что у России и НАТО нет “объединяющей позитивной повестки дня”. Он подчеркнул, что не видит, как можно “преодолеть разделяющие нас проблемы”.

США приняли законопроект по итогам сегодняшней встречи

По итогам переговоров Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые ждут РФ в том случае, если она вновь нападет на Украину и инициирует дальнейшую эскалацию конфликта.

В документе указано, что среди ограничений – запрет на въезд в США, заморозка американских активов президента РФ Владимира Путина, а также – премьер-министра, главы МИД и министра обороны этой страны.

Санкции также могут ввести против командующих различными типами войск и иных лиц, которых в Белом доме сочтут причастными к агрессии.

Президент США Джо Байден может ввести ограничения по меньшей мере против трех крупнейших российских банков в течение 30 дней после нападения России на Украину.

Кроме того, Сенат США предложил введение санкций против Северного потока-2, который некоторые мировые лидеры называют “оружием РФ”.

Также Госдепартамент, Минфин и разведка США обязаны обнародовать данные об имуществе президента России Владимира Путина и его родственников, против которых могут применить ограничения в будущем, в течение шести месяцев.