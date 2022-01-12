В случае нападения на Украину: Сенат США опубликовал проект санкций против России

Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые введут против Российской Федерации в случае нападения на Украину и дальнейшей эскалации конфликта.

Среди ограничений — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России.

Согласно документу, санкции могут ввести против командующих различными типами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.

В течение 30 дней после нападения России президент США Джо Байден может ввести ограничения по меньшей мере на три крупнейших российских банка.

Сенат США также предлагает санкции против проекта Северный поток-2, который ряд лидеров мира назвали оружием Российской Федерации.

В течение шести месяцев Минфин, Госдепартамент и разведка обязаны обнародовать данные об имуществе президента РФ Владимира Путина и его родственников, против которых могут применить санкции в будущем.

Помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка увеличит оборонную помощь Украине в случае нападения Российской Федерации.

Если РФ выберет путь для дальнейшего конфликта, то США вместе с союзниками и партнерами готовы применить жесткие санкции против России, укрепить присутствие НАТО в прифронтовых странах-членах Альянса.