Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить с ним военное наращивание РФ в и вокруг Украины.
Как уточнил генсекретарь Альянса, в НАТО всегда готовы сделать все необходимое для защиты своих союзников.
В то же время он заявил, что Североатлантический альянс готов к дальнейшему диалогу с Россией.
– Хороший телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсудили европейскую безопасность и российское военное наращивание в Украине и вокруг нее. В НАТО всегда готовы сделать все необходимое, чтобы защитить всех союзников. Мы также готовы к дальнейшему диалогу с РФ, – говорится в сообщении.