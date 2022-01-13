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Факты / Мир

Столтенберг и Науседа обсудили военное наращивание РФ возле Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить с ним военное наращивание РФ в и вокруг Украины.

Как уточнил генсекретарь Альянса, в НАТО всегда готовы сделать все необходимое для защиты своих союзников.

В то же время он заявил, что Североатлантический альянс готов к дальнейшему диалогу с Россией.

– Хороший телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсудили европейскую безопасность и российское военное наращивание в Украине и вокруг нее. В НАТО всегда готовы сделать все необходимое, чтобы защитить всех союзников. Мы также готовы к дальнейшему диалогу с РФ, – говорится в сообщении.

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Фото: Dreamstime

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