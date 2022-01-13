Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить с ним военное наращивание РФ в и вокруг Украины.

Как уточнил генсекретарь Альянса, в НАТО всегда готовы сделать все необходимое для защиты своих союзников.

В то же время он заявил, что Североатлантический альянс готов к дальнейшему диалогу с Россией.