Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив телефоном з президентом Литви Гітанасом Науседою військове нарощування РФ в і навколо України.

Як уточнив генсекретар Альянсу, в НАТО завжди готові зробити все необхідне для захисту своїх союзників.

Водночас він заявив, що Північноатлантичний альянс готовий до подальшого діалогу з Росією.