Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив телефоном з президентом Литви Гітанасом Науседою військове нарощування РФ в і навколо України.
Як уточнив генсекретар Альянсу, в НАТО завжди готові зробити все необхідне для захисту своїх союзників.
Водночас він заявив, що Північноатлантичний альянс готовий до подальшого діалогу з Росією.
– Гарна телефонна розмова з президентом Литви Гітанасом Науседою. Обговорили європейську безпеку та російське військове нарощування в Україні та навколо неї. В НАТО завжди готові зробити все необхідне для захисту всіх союзників. Ми також готові до подальшого діалогу з РФ, – йдеться у повідомленні.