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Столтенберг та Науседа обговорили військове нарощування РФ біля України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив телефоном з президентом Литви Гітанасом Науседою військове нарощування РФ в і навколо України.

Як уточнив генсекретар Альянсу, в НАТО завжди готові зробити все необхідне для захисту своїх союзників.

Водночас він заявив, що Північноатлантичний альянс готовий до подальшого діалогу з Росією.

– Гарна телефонна розмова з президентом Литви Гітанасом Науседою. Обговорили європейську безпеку та російське військове нарощування в Україні та навколо неї. В НАТО завжди готові зробити все необхідне для захисту всіх союзників. Ми також готові до подальшого діалогу з РФ, – йдеться у повідомленні.

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Фото: Dreamstime

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