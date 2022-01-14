Решение о дальнейших переговорах по безопасности за Москвой – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о полной готовности Америки к любому развитию ситуации и сообщила, что теперь именно Москва должна решить, как быть дальше с переговорами по безопасности.

– Я ничего не могу анонсировать по поводу дальнейших шагов и переговоров. Все делегации сейчас вернулись в столицы своих стран и обсуждают это… Я подчеркиваю, что наше мнение и мнение президента состоит в том, что теперь за Путиным и Россией – определить, что будет дальше, – сказала Псаки во время брифинга 14 января.

Она также добавила, что США “готовы ко всему, что могут решить в Москве”, и напомнила, что если РФ примет решение о новом вторжении в Украину, то у этого будут тяжелые экономические последствия.

В то же время если Москва вернется к дипломатическому пути решения ситуации, то США “открыты к этому”.