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Факты / Мир

Решение о дальнейших переговорах по безопасности за Москвой – Белый дом

Анастасия Гевко редактор ленты
Білий дім

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о полной готовности Америки к любому развитию ситуации и сообщила, что теперь именно Москва должна решить, как быть дальше с переговорами по безопасности.

– Я ничего не могу анонсировать по поводу дальнейших шагов и переговоров. Все делегации сейчас вернулись в столицы своих стран и обсуждают это… Я подчеркиваю, что наше мнение и мнение президента состоит в том, что теперь за Путиным и Россией – определить, что будет дальше, – сказала Псаки во время брифинга 14 января.

Она также добавила, что США “готовы ко всему, что могут решить в Москве”, и напомнила, что если РФ примет решение о новом вторжении в Украину, то у этого будут тяжелые экономические последствия.

В то же время если Москва вернется к дипломатическому пути решения ситуации, то США “открыты к этому”.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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